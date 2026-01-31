12星座別！2026年2月1日〜2月28日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
夢のように思い描いていたことが現実化する？2026年2月14日、これまで魚座を運行していた土星が牡羊座へと移動します。そして牡羊座には海王星が滞在し、土星と海王星がピタリと重なる瞬間が訪れます。これは今まで夢のように思い描いていたことが現実化することを暗示。
こんなふうに投資をしてみたいなぁ、これくらいのお金があったら○○できそうだなぁ……、とぼんやりと思っていたことが形を整え、現実に実行できるようになるのです。それは大きなことではなく、日常的なお金の使い方や蓄え方にもあらわれるでしょう。そんな意味で期待に満ちたひと月になりそうです。
天秤座2月の天秤座の運勢は申し分なし！ 創造力が冴え渡り、ファッションでも話し言葉でも、もちろんアート活動などでも、思いがけない好評を得られそうです。感性のままに表現してみましょう。心を動かすほど運が動く暗示。
金銭面をしっかり管理できるのもうれしい点。まずは使いやすい家計簿を準備してください。友人などから知恵を借りるのもいいでしょう。また家中の断捨離を。そのプロセスで意外なお宝を発見できるかもしれません。
ラッキーアイテム：リップクリーム
蠍座運気が荒れがちな2月の蠍座です。特に人間関係に波が立ちやすいようです。信頼していた人とのすれ違いや誤解の恐れが潜んでいます。一歩引いて様子見するのが正解。感情的になるとモメるので気を付けて。また家庭や職場でも摩擦に注意してください。
マネー面には散財の暗示が。特に洋服とコスメには用心したほうがよさそうです。さらに趣味費にも大きなお金を投入しがち。本当に必要なもの以外には手を出さない覚悟を持ちましょう。
ラッキーアイテム：ダウンコート
射手座2月の射手座は順調に運気が流れていきます。感じたことを素直に言葉にしてみましょう。人の心を動かすことができ、よい人間関係を築いていけるはず。また学びにもツキあります。知りたいことにはどんどん首を突っ込んでみましょう。
家族のためにお金を使う場面が増えるのも2月の特徴。そのために蓄えてきたお金です。惜しまず使ってあげたいもの。またスーパーやコンビニでの日常的な買い物でつい余計な出費をしてしまいがち。セーブを。
ラッキーアイテム：ボールペン
山羊座2月の山羊座は安泰運。仕事はもちろんのこと、習い事、家事、どんなことであれ地に足をつけてコツコツ取り組むほど成果が上がるでしょう。またセンスが光るのも2月のうれしいところ。インテリアにちょっとした工夫をしたり、贈り物選びをしたりするのに最適な時期です。上手にお金を使って生活の質を向上させられるでしょう。
また、そもそものお金の扱い方にもセンスは生きるはず。あなたが「こうあるべき」という使い方、蓄え方をするのが正解。
ラッキーアイテム：ぬいぐるみ
水瓶座水瓶座の2月は最高潮の運気！ 自己表現力が光を放つでしょう。ビクビクせず自分の考えを貫いていけば、運が後押ししてくれそう。多少の混乱もあるでしょうが、それすらも個性を磨くスパイスになるはずです。自分流のおしゃれも評価アップにつながりそう。
金運も快調で、収入増の暗示があります。ベースアップでお給料が増えるかも。また副業をスタートさせてもいいし、不用品をフリマアプリなどで売ってお小遣い稼ぎをするのもいいでしょう。
ラッキーアイテム：フルーツナイフ
魚座運勢的にはいまひとつの2月の魚座。でも持ち前の鋭い直感を生かせば、運気を持ち直すことができるはず。見えない流れを感じ取り、人の本音や場の空気をつかむように意識してみましょう。あれこれ考えず、ひたすら心を整えれば運が開けていくはずです。
また自己投資のためにお金が必要になる場面があるかもしれません。こんなにお金がかかるなんて……、と尻込みするかもしれませんが、ケチらないように。出した以上の成果があるはずです。
ラッキーアイテム：小銭入れ
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)