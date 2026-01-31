「不満だろう」一時は守田から日本代表のスタメンを奪った実力者がまさかの“１年招集なし”…森保監督の視察試合で痛恨の出場停止で地元メディアが見解「W杯行きは困難」
旗手怜央と前田大然が所属するセルティックは現地１月29日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のグループステージ最終節で、ユトレヒトと対戦。４−２で勝利し、21位でプレーオフに回っている。
前節に退場した旗手は出場停止となっていたなか、どうやらヨーロッパ視察中の森保一監督と並んで観戦したようだ。
セルティックの専門メディア『67 HAIL HAIL』が、「日本は開催国以外で最初にワールドカップ出場権を獲得し、森保一監督に大会に向けて十分な準備時間を与えた。そして彼はその時間を有効に活用しており、木曜日にセルティックがユトレヒトに４−２で勝利した試合を観戦している姿が目撃されている」と伝えている。
「彼はメインスタンドで旗手のすぐ隣の席に座った。旗手は、ボローニャ戦で退場処分を受け、この試合でも出場停止となっていた森保監督の訪問のタイミングに間違いなく不満を抱いているだろう。しかし、代表チームのボスに会う機会があったことは、小さな慰めとなっただろう」
記事は「旗手が最後にサムライブルーで試合に出場したのはほぼ１年前。最後に招集されたのは昨年３月のアジア予選のバーレーン戦とサウジアラビア戦だった。彼よりも優先される選手たちの調子を考えると、このMFがW杯行きの飛行機に乗るのは困難な戦いになるだろう」と見解を綴った。
次の代表活動が３月のため、旗手は日本代表から１年間、遠ざかることになる。その３月には、イングランド代表、そして自身がプレーするスコットランドでスコットランド代表との試合が組まれており、ワールドカップに向けてほぼ最後のアピールの場となるため、是が非でも出場したいところだ。
南野拓実や久保建英など２列目の故障者が出ているなか、チャンスはあるはずだが、森保監督の前でプレーできなかったのは痛恨だろう。
2024年のアジアカップでは、一時的に守田英正からポジションを奪った実力者は、３月シリーズのメンバー入りを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
