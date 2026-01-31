「ワタが我々を失望させることはほとんどない」“緊急SB出場”の遠藤航を同僚のスコットランド代表キャプテンが激賞！「多才な選手。素晴らしい」
DFアンドリュー・ロバートソンがチームメイトのMF遠藤航を絶賛した。リバプールの公式サイトが伝えている。
リバプールは現地１月29日、本拠地アンフィールドで行なわれたチャンピオンズリーグのカラバフ戦で６−０の大勝。31日のプレミアリーグ・ニューカッスル戦に向けて弾みをつけた試合で遠藤は途中出場し、存在感を示した。
この試合では開始早々にアクシデントが発生。右SBのジェレミー・フリンポンが接触のないところで鼠蹊部を負傷し、代わって遠藤が同ポジションで緊急出場した。日本代表MFは慣れないポジションでのプレーとなったものの、自身の役割をしっかりとこなし、勝利に貢献した。
クラブ公式サイトのインタビューで、ロバートソンは遠藤について、「ワタ（遠藤）はとても多才な選手で、右サイドバックとして出場した時も素晴らしかった。早い時間帯にゲームに投入されるのは決して簡単ではないが、ワタが我々を失望させることはほとんどない」とコメントした。
またスコットランド代表キャプテンは、チームの選手間でのサポートの重要性にも言及。「ピッチ上でより多くコミュニケーションを取る必要がある。（CBでプレーした）ライアン（・フラーフェンベルフ）は素晴らしかったが、彼にとって自然なポジションではないので、私やフィルジル（・ファン・ダイク）、ワタがより多く話しかける必要がある」と述べた。
リバプールは、前週末のリーグ戦でボーンマスに敗戦。今回の勝利により立ち直り、ニューカッスル戦で連勝なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
リバプールは現地１月29日、本拠地アンフィールドで行なわれたチャンピオンズリーグのカラバフ戦で６−０の大勝。31日のプレミアリーグ・ニューカッスル戦に向けて弾みをつけた試合で遠藤は途中出場し、存在感を示した。
この試合では開始早々にアクシデントが発生。右SBのジェレミー・フリンポンが接触のないところで鼠蹊部を負傷し、代わって遠藤が同ポジションで緊急出場した。日本代表MFは慣れないポジションでのプレーとなったものの、自身の役割をしっかりとこなし、勝利に貢献した。
クラブ公式サイトのインタビューで、ロバートソンは遠藤について、「ワタ（遠藤）はとても多才な選手で、右サイドバックとして出場した時も素晴らしかった。早い時間帯にゲームに投入されるのは決して簡単ではないが、ワタが我々を失望させることはほとんどない」とコメントした。
リバプールは、前週末のリーグ戦でボーンマスに敗戦。今回の勝利により立ち直り、ニューカッスル戦で連勝なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…