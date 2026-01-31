「アントラーズがある分、なかなか注目されていないんだな」→最多更新！水戸エースが歴史的な１年で感じた明確な変化。今季夢が実現【インタビュー】
2025年、茨城勢が日本のサッカーシーンを席巻した。鹿島アントラーズがJ１制覇、水戸ホーリーホックがJ２制覇、筑波大が関東大学リーグ、インカレの２冠、鹿島ユースが日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグの３冠を達成。そして鹿島学園高も高校サッカー選手権の決勝まで勝ち進んだ。
「水戸のポスターなどを目にする機会が多くて、盛り上がっているなと感じました」
そう話すのは、水戸のエースとして茨城旋風の当事者となった渡邉新太だ。もっとも、昨季に加入した当初は少し寂しさを感じたようだ。ユースにも在籍した地元クラブのアルビレックス新潟、大分トリニータを経て、ホーリーホックの一員になった渡邉は、こうも語る。
「僕が水戸に来た当初は、サポーターが多くて地域に根付いている新潟、大分に比べて観客が少なくて、『アントラーズがある分、なかなか注目されていないんだな』と感じていました。スタジアムにあまり人が入っていませんでした。
チームが注目されるにつれてスタジアムの観客数も増えていきましたし、クラブの営業の方々の努力もあって、街でホーリーホックのエンブレムを見る機会もすごく増えました。優勝してさらに多くなったと感じています」
本拠地であるケーズデンキスタジアム水戸のキャパは約１万人。それに対し、来場が2000人台に留まる試合もあったが、チーム成績と注目度が比例し、観客数が増加。クラブ史上初のJ２優勝とJ１昇格を決めた最終節には１万743人が集まり、最多を更新した。
そして迎える新シーズンは、鹿島との茨城ダービーが繰り広げられる。渡邉も心待ちにしている１人だ。
「僕自身、久しぶりにJ１で戦うので、どこのクラブとの対戦もすごく楽しみです。ただやっぱり、同じ茨城県の鹿島アントラーズと戦うのは１番楽しみです。水戸に携わっている人はずっと『アントラーズとJ１で戦いたい』と夢見ていたくらいなので。僕自身も楽しみだし、水戸市民もすごく楽しみにしている一戦だと思います」
水戸に馴染み、「暮らしやすい」と笑みを浮かべる背番号10は、大分時代の2021年以来となるJ１でも得点を重ねられるか。その名に掛け、新たな旋風に期待したい。
取材・構成●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
