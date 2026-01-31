滝沢眞規子「滝沢家七不思議」 恒例の“ある出来事”を告白 センス際立つ夫婦に反響「おもしろすぎる」「パパさんさすがです!!」
モデルの滝沢眞規子（47）が30日、自身のインスタグラムを更新。「滝沢家七不思議です」と、起きたり、起きなかったりする自宅での“奇妙なこと”を明かし、その内容が反響を呼んでいる。
【動画】「最高です！」滝沢眞規子の自宅で起こる恒例の“ある出来事”
滝沢は「滝沢家七不思議です。お内裏様のしゃもじ的な物が今年も見つかりません。たまにあった気がしたけど今年は見つかりません」とつづり、豪華な棚に置かれたひな人形を公開した。
続けて「なので現代の裏原デザイナーにより割り箸を素材とし再解釈されたしゃもじ的なものを持たせていただきます。穴があるので必ず持っていただきたいと思ってます」とユーモアたっぷりに記し、お内裏様の手元にはファッションデザイナーの夫が作ったと思われる“しゃもじ的なもの”をセット。どのような作りなのか動画で披露している。
最後には「どこに行ってしまったのかw去年はあったはずなのにとても不思議です」と、昨年は“しゃもじ”があったことを明かし、“滝沢家の七不思議”を紹介した。
この投稿に、コメント欄には「ステキご夫婦。そして素晴らし早っ！しゃもじ的な笑 立派なデザイナーさま」「本当に貴女って人は最高です！」「文章のセンス最高です」「おもしろすぎる」「センスが良きです」「パパさんさすがです!!」などと、夫婦のちゃめっ気あふれる姿に反響が寄せられている。
