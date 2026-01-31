USJ『ユニバーサル・クールジャパン 2026』見どころ…『名探偵コナン』『呪術廻戦』など＆謎めいた『葬送のフリーレン』“予告”も【各詳細あり】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の『ユニバーサル・クールジャパン 2026』が、1月30日に開幕した。日本発・世界的人気コンテンツが今年も集結する。
『ユニバーサル・クールジャパン 2026』は、『名探偵コナン』『呪術廻戦』をはじめ、東野圭吾氏原作の「マスカレード」シリーズ、人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』のアトラクションなどが登場。初夏頃からは『葬送のフリーレン』との初コラボレーションも予定されている。
プレスプレビューでは、合同会社ユー・エス・ジェイの角銅健氏（ブランド・マーケティング部 マネージャー）が取材に答えた。
角銅氏は、コラボが実現した各作品の関係者に感謝を示した上で、「アトラクションだけでなく、レストラン、グッズ、フードまで、五感をフルに使って楽しんでいただける」と自信をのぞかせた。
リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』については「新しく緊迫感を加速させるギミックも登場する。劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』との連動要素もある」とアピール。
『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』に関しては「虎杖たち1年生の活躍はもちろんのこと、若かりし頃の五条、夏油も登場するということで、いったいどんな展開になっているのか、楽しみにしていただけたら」と呼びかけた。
「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』は、ミステリーショーに供されるビュッフェについて「本場ベネチアを感じさせるメニューに進化させている」と言及。『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』についても「シズル感たっぷりの焚き火料理を感じていただける」と語った。
さらに、『葬送のフリーレン』とのコラボに期待がかかる。限定アトラクションが登場するとされているが、詳細はまだベールに包まれている。角銅氏は「新しい体験を用意しておりますので、続報を皆さんご期待いただけたら」と予告。
『葬送のフリーレン』のような新しいコンテンツを取り入れることについて問われると、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとしては（作品を）選ぶ立場にはなくて、ライセンサーの皆さま、作品関係者の皆さまとともに新しい体験を作り上げたいとコラボレーションさせていただいている」「アニメ、原作の盛り上がり、ゲストの皆さんが本当に何を求めているのか、それを徹底的に考え抜いている」と語った。
■『ユニバーサル・クールジャパン 2026』
リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』
2026年1月30日（金）〜6月30日（火）
ストーリー）新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベントに招待されたあなた。会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった…!!
「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」
施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、1人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうというのだ!!
さあ、あなたを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか!?
推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』
2026年1月30日（金）〜5月31日（日）
ストーリー）これは、“江戸川コナン”が誕生する、少し前の物語――。
ある日、生ライブが名物の高級レストラン「デラ・ディーヴァ」を新一とともに訪れていた蘭。その日は、昔覆面バンドで人気を馳せたという、歌姫・ルルによるスペシャルパフォーマンスが行われたのだが…突如、レストランに異変が発生!?
歌姫の身に着けていたブローチが、忽然と消えてしまったのだ！
一体誰が？ 何のために？ レストランに居合わせたあなたは、新一や蘭と協力しながら捜査を進めることに。
さまざまな思いが交錯する“ブローチ”を無事見つけ出し、犯人を突き止めろ！
ストーリー・ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転（オートドライブ）〜』
2026年1月30日（金）〜6月30日（火）
ストーリー）鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で、システムトラブルが発生！コナンや少年探偵団の面々と乗り込んだ自動運転車が大暴走、大パニックの中現れたのは…服部平次だった!!
平次のバイクアクションや少年探偵団のコミカルなやり取り、スリル満点ライド×ストーリーがシンクロした、臨場感あふれる体験に大絶叫！さあ、絶体絶命のピンチを、コナンと平次とともに乗り越えろ！
シアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』
2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）
ストーリー）失踪者が多発すると噂の古びた洋館。虎杖、伏黒、釘崎とともに補助監督として任務に同行したあなたは、そこで驚きの光景を目撃する…!!
呪霊との戦いのさなかに現れたのは、若かりし五条と夏油だった――。
ストーリー・ライド『呪術廻戦×ストーリー・ライド ＜第一弾＞ 〜呪霊列車〜』
第一弾：2026年1月30日（金）〜 2026年5月10日（日）
第二弾：2026年5月11日（月）〜 2026年8月18日（火）
ストーリー）呪霊が出ると噂の列車を調べるため、大阪を訪れた虎杖、伏黒、釘崎。乗客として車両に乗り合わせたあなたは、驚きの事態に遭遇することに…!!
呪霊が憑りついた電車は浮遊し大暴走、虎杖たちとともに超絶叫の呪霊との戦いを無事生き抜くことができるか…!?ラストは“あの人”が登場!?
東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』
2026年1月30日（金）〜2026年6月30日（火）
ストーリー）あなたは、「ホテル・コルテシア」にて開催されるマーダーミステリーイベント“マスカレード・パーティ”に、招待客として参加することに――。
豪華絢爛なイリュージョンとともに、華やかに開幕するかと思われたパーティ。しかし、突如不審な映像が会場に投影され、“殺害予告”の存在も明るみに…
会場内が騒然とする中、ホテルマンに扮し潜入捜査を行っていた刑事・新田から我々に提案されたのは、パーティに潜む犯人を見つけ出し、殺人事件を未然に食い止める、新たなマーダーミステリー・ゲームだった。
あなたは、仮面の裏に隠された真相を、見破ることができるか!?
世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』
開催中〜2026年5月17日（日）
ストーリー）「よろこび！ おすそわけ！」にぎやかな声が響き渡る、“モリバーの宴”へようこそ。
緑豊かな豊穣期にのみ、緋の森で開かれるこの宴では、焚き火を囲むモリバーやオトモアイルーがお出迎え。採取した素材やフィールドの特徴が活きた、味わい深い焚き火料理で、スキルを発動！
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2025 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
書・紫舟
原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
