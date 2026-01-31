「家庭で作れる最高峰」“黄金鶏油が香る最高の塩ラーメン”レシピに絶賛する声「これホント美味しかった」
まるでラーメン店で出てくるようなラーメンが自宅で作れる「最高の塩ラーメン」のレシピがXに投稿され、表示回数5万9000件超えの反響があった（30日午後5時時点）。
【写真一覧】「子ども達も絶賛」家庭で作れるレシピでは最高峰「香ばしい黄金鶏油が香る塩ラーメン」の作り方
料理研究家・えびすまさきさん（@ebisu0822masaki）が「香ばしい黄金鶏油が香る最高の塩ラーメン 家庭で作れるレシピでは最高峰だと思います マジでお店の味です、、、 元ラーメン屋が教えるんで間違いないです」と、自信たっぷりに紹介するレシピは以下の通り。
【材料】
油 大さじ1
鶏もも肉 150グラム
鶏がら粉末 大さじ1
うま味調味料 8振り
砂糖 小さじ1／2
塩 小さじ1／3
水 300cc
中華細麺130グラム
ねぎ、メンマ 適量
【作り方】
1：フライパンに油、鶏もも肉を入れ、中火で5分皮目を焼く。スプーンで油をかけて火を通す。ひっくり返したら身の方を2分焼く。油はサラダ油、米油など香りの弱いものを使う
2：皮がカリカリになったら、フライパンに出た鶏油は丼に移す
3：鶏がら粉末、うま味調味料、砂糖、塩小、水を入れ沸かし、中火で2分程煮込む
4：鶏油を入れた丼にスープを注ぎ、茹でた中華細麺、鶏もも肉、ねぎ、メンマを入れたら、絶品鶏塩ラーメン完成！
動画でえびすまさきさんは、ラーメンを一口食べて「鶏油の香りがめちゃくちゃ良いです」とコメントしていた。
投稿を見たユーザーからは「これホント美味しかったです 子ども達も絶賛してましたよ」「塩ラーメン美味しそうですね。今度作ります」「簡単で美味しいレシピ、シェアしてくれてありがとうございます」などと、絶賛する声が集まっている。
