◇米男子ゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン第2日（2026年1月30日 カリフォルニア州 トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、同北C＝7258ヤード、いずれもパー72）

3位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は南Cで1バーディー、2ボギーの73とスコアを落とし、通算7アンダーの18位に後退。トップと10打差で決勝ラウンドに進んだ。

距離が長く難易度の高い南Cで苦しんだ。前半9ホールは全てパー。10番でグリーン左からのアプローチをミスしてボギーが先行し、12番ではフェアウエーからの2打目がグリーンに届かず2個目のボギーで後退した。ようやくスコアを伸ばしたのが16番パー3。奥2・5メートルにつけて下りのバーディーパットを流し込んだ。

U−NEXTのインタビューでは「最初からなかなかチャンスにつけることができなかった。パー5の6番と9番でも取れなかったので苦しくなった」と残念そうに振り返った。

同組でプレーしたジャスティン・ローズ（45＝英国）が通算17アンダーまで伸ばし首位を独走している。松山は「ジャスティンが走っているので、少しでも縮めていけるように頑張りたい」と決勝ラウンドに視線を向けた。