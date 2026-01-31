ユニクロ、女性スタッフが着こなす“冬のレイヤード”スタイル8選を紹介「かわいい」「真似したい」
ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが31日までに更新され、全国のスタッフによる“1月の全身ユニクロコーデ8選”を紹介した。
【写真】「かわいい」「真似したい」女性スタッフが着こなす“冬のレイヤード”スタイル8選
投稿では「1月のユニクロスタッフ人気の着こなし WOMEN編 をご紹介」と書き出し、ユニクロのアイテムを使った8パターンの人気のコーディネートをピックアップ。
Uネック・タートルネックの長袖トップスにオーバーサイズシャツやパーカ、ワンピースなど、素材やカラーでも遊べる冬らしいレイヤードスタイルの数々を紹介し、「あなたの気になるコーデはどれ？」と呼びかけた。
なお「MEN編もひとつ前の投稿でご紹介しています ぜひチェックしてみてくださいね」と明かしている。
コメント欄には「真似したいです」「1、素敵」「3かな〜 かわいい」「5が好きです」などと、お気に入りのコーデを挙げる声が寄せられていた。
