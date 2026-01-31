センバツでの誹謗中傷には法的措置を含めた対応　日本高野連などが声明「決して看過できない」

日本高野連と毎日新聞社は３１日、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に関し、選手や審判、スタッフら大会関係者への誹謗（ひぼう）中傷や差別的な言動などに対しては、法的措置を含めた対応をとっていくことを決めた。日本高野連の公式サイトで表明した。

声明では「近年、スポーツ競技大会において、大会関係者に対する誹謗中傷や差別的な言動などが、特にＳＮＳ上で拡散される事案が確認されるようになっています」としたうえで、「こうした行為は、大会関係者の名誉や尊厳、人権を傷つけ、心身に深刻な影響を生じさせるものであり、決して看過できません」と説明。「全国の高校球児たちが日々の鍛錬の成果を発揮し、スポーツマンシップに則って真剣勝負を繰り広げる、かけがえのない舞台です。誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます。こうした行為があった場合、法的措置を含めて毅然とした対応をとってまいります」とした。

昨夏の甲子園では、開幕直前に広島代表の広陵を巡る部内暴力事案がＳＮＳ上で拡散。既に日本高野連から厳重注意処分を受けていたこともあり、一度は出場したが、大会運営への支障や在校生への中傷があったことを踏まえ、２回戦を前に出場を辞退した。