◇NBA レイカーズ142ー111ウィザーズ（2026年1月30日 キャピタル・ワン・アリーナ）

レイカーズのルカ・ドンチッチ（26）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に先発出場すると、前半でトリプルダブルを達成。チーム最多37得点13アシスト11リバウンドでチームの完勝に貢献した。

「本当にいい仕事ができた」

魔術師は第1Qから大暴れした。チームメートとのコンビネーションも含めて16得点7リバウンド7アシストを記録。第2Qはベンチスタート。残り7分32秒から出場すると、リバウンドとアシストを重ねて前半終了時点で5本の3Pシュート含む26得点11アシスト10リバウンドのトリプルダブルを達成した。前半でのトリプルダブル達成は、マーベリックス時代の23年12月6日（同7日）のジャズ戦以来2度目の達成となった。

後半も数字を伸ばして、30分32秒出場でチーム最多37得点13アシスト11リバウンドの大活躍を見せた。チームも完勝を収めた。

試合後に「自分のプレースタイルで、ディフェンスがどう出てきても対応している感じだった。ディフェンスを読みながらプレーしている。時には相手がゲームの入りがうまくいかず、切り替えてくることもある。だからその違いを読み取ろうとしているんだ。ボールを共有することも大事にしている」と総括した。

記者会見でも「序盤はただ攻撃的にプレイしていた。明らかに彼らは多くの努力をして、他のプレイヤーを見つけたり、パスをうまく使ったりしていた」と振り返った。

今季6度目のトリプルダブルだが「トリプルダブルは簡単なことではありません」と謙虚の言葉を口にした上で「達成すると気持ちがいいし、勢いがつきます。自分は幸せなのかなと感じることもあります。ああいう風にやるのはただ楽しいんです」とコメントを残した。