２月８日に投開票を迎える衆院選は入試シーズンと重なり、試験会場となる学校や各地の選挙管理委員会は、選挙カーによる遊説などが試験の妨げとならないよう神経をとがらせている。

候補者も演説の自粛など異例の対応を迫られている。（古賀章太郎、染木彩）

「集中できた」

３０日朝、東京都内の私立大キャンパス。見送りの両親らに声をかけられながら、大勢の高校生らが緊張した表情で受験会場の教室に向かった。

大学のある選挙区は、自民党や中道改革連合を始め、主立った政党が候補者を擁立して激しい戦いを繰り広げている。

耳栓使用を許可

試験を終えて会場から出てきた足立区の高校３年、小川道代さん（１８）は「試験中に選挙の声が聞こえないか不安だったが、静かで集中して臨めた」とほっとした様子だった。一方、「初めての選挙なので投票に行きたいが、候補者や政党の主張をじっくり調べる余裕がない」とも話した。

公職選挙法では、試験の有無にかかわらず、学校周辺での選挙活動は静穏を保つよう努めなければならないと定めている。ただ、音量など具体的な規定はない。入試時期と重なった過去の地方選では、英語のリスニング試験直前に会場近くを通った選挙カーが候補者名を連呼したため開始時間を数分遅らせるなどのトラブルも起きており、今回、対策を講じる学校や選管も少なくない。

東京経済大（東京）は、選挙期間と重なる試験日に限り、通信機能を持たないなどの条件で耳栓の使用を許可することを決めた。試験は都内のキャンパスだけでなく、宇都宮市など全国８か所に設ける学外試験場でも実施される。橋本博一・入試課長は「学外試験場の多くは駅前にあり、終日演説が聞こえる可能性が高い」と話す。

法政大（同）は演説や連呼が試験の妨げになると判断した場合、試験を一時中断したり時間を延長したりする予定だ。別の私立大は、街頭演説が行われることの多い駅から離れた教室を試験会場に使うという。

入試日程を把握

一方、茨城県選管は、公示前の２２日に開いた立候補予定者説明会などで、選挙期間中の県内私立中高の入試日の一覧を配布。「特段の配慮」を要請した。

福井県選管は、県外の私大が試験会場に使うホテルや会議室まで網羅したリストを各陣営に提供した。今月行われた知事選・県議補選では、大学入学共通テストを実施していた福井大の近くを遊説中の選挙カーが通り、大学側から通報を受けた。竹内達郎書記長補佐は「選挙活動の自由とバランスを取るのは難しいが、受験生の将来を決める環境を守りたい」と力を込めた。

「公選法の規定を踏まえて、受験生が集中して試験に臨めるようご留意いただきたい」。松本文部科学相は２０日の閣議後記者会見で、各候補者に呼びかけた。

私立の大学や高校が点在する都内のある地域の男性候補者は、インターネットで選挙区内の入試日程を調べ、試験が行われる学校の周辺を選挙カーで走行しないよう配慮している。

帰宅ラッシュの夕方は駅前でアピールする絶好の機会だが、学校帰りの受験生が塾で追い込みをかける時間と重なる。男性候補はこの時間、多くの塾が集まる駅近くでの演説も自粛しているという。

都内の別の男性候補者も選挙区内の大学や中学、高校の受験日や場所を把握して陣営内で共有している。試験時間中は会場周辺での演説を避け、選挙カーも極力通らないようにしている。この候補者は「若い世代が政治嫌いになると困るから」と理由を語りつつ、「今までこんな選挙はなかった。雪国の選挙は雪で大変だと思うが、首都圏は受験対策で大変だ」とこぼした。