親子ほど年が離れた女の子と付き合う男性って、普通の男性とはどこか違うことも……。今回は、大学生のダブルデートに参加したおじさんの話をご紹介します。

大学生の彼女と46歳の彼

「大学生の頃、同じ学科の友人の彼氏が27歳年上の46歳でした。その時点でどうかと思ったけど、友人は『すごく良い人なの！』『会ってみてほしい！』と、私の彼氏とのダブルデートを提案してきました。どうせ相手が来ないだろうと思って承諾したけど、46歳の彼は本当にダブルデートの場にやって来ました……。

友人の彼氏以外、全員19歳。その中に46歳のおじさんが入るって、かなり異様でした。はたから見れば完全に保護者だし、話もまったく合わないし。しかも、ファミレスに行ったら小銭単位で割り勘でした……。

友人が『私の彼は〇〇で働いてて、毎月の給料も27万もあって』なんて自慢していたのですが、私の彼氏が『え？ 27万？ 俺の父親45歳だけどもっともらってるよ？』と悪気なく言い返してしまいその場が凍りました（笑）。

45歳って役職がつく年代だし、もっと高い給料の人が多いですよね。友人の世間知らずっぷりにもビックリしました。友人の彼は怒って帰ってしまい、結局しばらくして別れたようです。

卒業後に友人と会ったときにその話をしたら、完全に黒歴史扱いになっていました。社会に出て、10代に手を出すおじさんのやばさにやっと気づいたみたいです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 親子ほど年が離れているのに、小銭単位で割り勘ってどうなのでしょう……。その時点で、友人がどんな扱いをされているか想像できてしまいますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。