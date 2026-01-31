「白内障の原因や症状」はご存知ですか？放置するリスクも解説！【医師監修】

白内障の発症にはさまざまな原因が挙げられます。

その一つとして老化現象が挙げられ、白内障は私たちにとって身近な病気です。初期の症状は自覚しにくく、視力低下と誤解して放置してしまうケースもあります。

国内における白内障の失明率は低いですが、放置してしまうことでさまざまな問題も発生します。

目に違和感を覚えた際は眼科を受診するのが望ましいでしょう。この記事では、白内障の原因や症状について解説していきます。

監修医師：

栗原 大智（医師）

2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。「視界の質＝Quality of vision（QOV）」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。

白内障の原因や症状

白内障の原因を教えてください。

白内障には次のような原因が挙げられます。

加齢

喫煙

外傷

遺伝

水晶体への紫外線や放射能

ステロイド薬

白内障は加齢と遺伝によるものが主な原因です。白内障は加齢に伴って自覚症状を感じることが多く、有病率は70歳代では84～97％、80歳以上では100％となっています。加齢に加えて、その他の影響があることも白内障の発症や進行を早めてしまう原因の一つです。喫煙をしている方は、1日に20本以上の喫煙で2～3倍のリスクが高まります。たばこから発生する窒素酸化物が、水晶体の透明度を保つために必要なタンパク質であるクリスタリンに悪い影響を与えていると考えられています。紫外線は結膜や角膜、水晶体で吸収され、屋外での活動が多い方は白内障のリスクが高まると報告されており注意が必要です。日頃から帽子の着用やサングラスなどの目の保護対策をするように心がけましょう。

白内障になるとどのような症状が出ますか？

白内障には次のような症状が挙げられます。

視力の低下

目がかすむ

光が眩しい

手元は見えるが遠くがぼやける

物が二重に見える

白内障は水晶体が濁ってしまうことで発症しますが、濁っている位置や程度によって見え方が異なることが特徴です。視力低下では、視力が0.1まで下がると日常生活に支障がでてしまうといわれており、進行するとかすみも強くなり徐々に物が見えにくくなります。水晶体の中心部に濁りがある場合は、特に眩しさが強くなり、夜間の運転をする方は対向車のヘッドライトに注意が必要です。また、手元は見えやすく、遠くがぼやけてしまうのは水晶体が厚みを増していることから近眼になるためです。老眼だったのに近くが見えやすくなるなどの症状があれば、眼科の受診をするのが望ましいでしょう。そして、物を見ると二重に見えるなどの症状もありますが、水晶体の濁りによっては物が三重に見えることもあります。複視になっているかどうかは、片方の目を隠して物を見てみるとよくわかるため、定期的にセルフチェックすることも大切です。

白内障を放置するとどうなりますか？

白内障を放置すると次のような影響があります。

失明の原因になる

ほかの眼の病気の原因になる

適切な人工レンズを選べない

白内障の進行はゆっくりではありますが、放置すると視力が徐々に低下し、最終的に失明の原因になることがあります。しかし、多くの方は症状の途中で眼科を受診し、白内障の手術を行うため失明に至ることはありません。また、放置してしまうことでぶどう膜炎や緑内障などのほかの眼の病気を引き起こす原因にもなります。そして、白内障の手術には取り除いた水晶体の代わりに人工レンズを入れるのですが、このレンズは患者さんの眼の形や状態によって決まるとされています。人工レンズを選ぶには目に光を当て、目の奥にある網膜との距離を測定する検査が必要です。しかし、白内障が進行していると検査の光が網膜に届かない場合があります。網膜に光が届かないと、適切な人工レンズを選ぶことができません。このように白内障の症状を放置してしまうことで、さまざまな問題が起きてしまいます。

白内障を予防する方法はありますか？

白内障を予防するには次のような方法が挙げられます。

紫外線から目を守る

食生活の改善

適度に運動する

禁煙

紫外線は白内障の原因になりうることが知られています。晴れの日だけでなく、曇りの日であっても紫外線は出ています。紫外線から目を守るためにも、紫外線カット機能が付いたサングラス、つばが長い帽子などを着用するように心がけましょう。また、白内障も食生活が影響する病気の一つです。白内障は血液中の糖が多かったり、体内での酸化反応が多かったりすることで白内障になりやすいと考えられています。これらのストレスを減らすために、炭酸飲料やスナック菓子などを控えることが重要です。体内での酸化に対しては抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンE、ルテイン、ゼアキサンチンなどの栄養素を取ることがよいとされています。過度な糖質制限も危険なため、現在の栄養バランスを定期的に見直すことも重要です。その他にも喫煙などが原因として挙げられます。白内障になりにくくするためにもタバコは吸わないことが理想です。タバコを減らすことで病気になりにくい身体に近づくことができます。禁煙が難しい方は、禁煙外来がある医療機関を受診してみるのもよいでしょう。

編集部まとめ

人間が得る情報の8割は視覚からといわれており、白内障の症状が続くことで生活の質は低下していくでしょう。

白内障の手術は近年進歩しており、適切な治療で視力の改善が期待できます。視力の回復は、日常生活の質の向上にも直結します。

症状や目に違和感を覚えた場合は、眼科へ受診しましょう。

