毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

1月31日（土）放送分では、当番組の新春スペシャルで放送した浅草・かっぱ橋での“初買いロケ”の模様を、未公開シーンを交えお届けした。

プロから家庭用まで、ニーズにあった調理用品の店が約170店舗軒を連ねるかっぱ橋。昨年はヒロミがさまざまな商品を爆買いしたかっぱ橋でのロケ。今年は孝太郎もこのロケに参戦。「あんま物欲ないから」と言っていたものの、トータル8万円超の買い物に。果たしてどんな商品を買ったのか？

まずやってきたのは、定番アイテムから最先端の道具まで約8,500種類が並ぶ1912年創業の料理道具専門店・飯田屋。

昨年ヒロミを巧みなセールストークにのせた6代目社長・飯田結太さんが紹介したのは「あくとりさん」（2,200円）。アクだけをキレイにすくえる商品で、不純物が混ざると表面張力が弱まるという液体の性質を利用したもの。孝太郎は「鍋は1年中やるので、これ買おう」と早速購入を決定。

続いて「空前絶後の蒸し道具ブームですよ」と飯田さん。昨年11月、Cookpadが発表した「食トレンド大賞2025」で第1位に選ばれた「ワンプレートせいろ」。その名の通りせいろ1つでいくつものおかずを完結させることができ、加熱を始めたらほったらかしでOK、油を使わず具材の栄養を逃さないヘルシーさなどが人気なのだ。

そんな中で飯田さんのおすすめの商品が「ワイドシリコンスチーマー」（1,848円）。「シリコンでできた蒸し皿です。電子レンジでも、フライパンの上でも、鍋でも（蒸しが）できます」と多様に活用でき、孝太郎はこちらもあっさり購入を決める。

飯田さんが次に「みじん切りの道具の中で最新の進化系」と紹介したのが、「ぶんぶんチョッパーBoss」（2,508円）。「ぶんぶんチョッパー」シリーズ最大容量（1.5リットル）で、一度に玉ねぎ（中）3個をみじん切りできる。「ヒモを引くだけで、野菜が簡単にみじん切りになります。どんなに包丁に慣れていない方でも一瞬でみじん切りにできます」とのこと。

さらに飯田さんは「長ネギをみじん切りにするのに特化したスライサーも用意していまして」「チャーハンとか油淋鶏のソースとか（に便利）」と、「長ネギみじんスライサー」（2,200円）を紹介。ということで孝太郎は「ぶんぶんチョッパー」（2,508円）と「長ネギみじんスライサー」を購入。

「エバーピーラー」（3,300円）も購入。「包丁でいうと5万円レベルの刃と全く同じ刃を使ったピーラー」（飯田さん）というこちらは、飯田さん自ら5年を費やし開発した商品。刃を斜めにしていることで、一般的なピーラーと比べて食材との接地面が減り、摩擦が少なくなり切れ味が格段に増すのだという。替刃式で、長く使い続けられるのも魅力。

飯田さんが「こんにゃくって箸の中でも“掴みにくい代表”だと思うんですけど、このお箸で掴むと簡単に掴めます」と語るのは、「ほんとうにすべらないお箸 五角」（2,640円）。累計販売数100万膳を突破したこのお箸は、特許も取得した先端に施されているギザギザの加工によって滑りを抑えている。孝太郎は新作「ほんとうにすべらない菜箸」（1,980円）と合わせて購入。

続いて飯田さんが「家で、冷凍食品とか、冷凍で届いた海産物とかを食べることってありますか？」とおすすめしたのが、中にぬるま湯を注ぎ、冷凍されたものを乗せるだけの「4w1h解凍プレート」（4,400円）。凍った肉も約10分から15分で解凍できてしまう。しかも、ドリップが全く出ないというもの。

ハサミについても「冷凍のお肉でも切れるハサミ」「冷凍したカチンコチンになったカニ脚が切れますよ」と飯田さんは「ムテキバサミ」（4,400円）を推薦。一般的なキッチンバサミは片側の刃にだけギザギザがついているため食材が滑りやすかったのに対し、このハサミは両側に細かいギザギザがついているため滑りにくくなっている。

こうして孝太郎は飯田屋で9点購入、計25,476円をお支払い。

続いては明治時代から続く老舗・釜浅商店に行き、約1,000点の包丁を扱う包丁売り場へ。料理はあまりしないと言っていた孝太郎だが、包丁を使ってしたいこととして「鶏肉をキレイに切りたい」と明かす。

案内人として同行した、これまで当番組でも包丁を使った多彩な技を見せてくれている“包丁の神”おいりさんがおすすめしてくれたのが「これ、（包丁の）表と裏が違うのわかりますか？片刃包丁なんですよ」というもの。「裏すきといって、裏はすかれてるんです。すかれてることで食材を強くこすらなくて、空気の通り道があることでトマトや鶏肉もスッと切れます」と、片面に少し隙間がある包丁だ。

孝太郎が手にした片刃包丁は、圧倒的な切れ味を武器にこれまで日本の和食文化を支えてきた。だが、扱いやすいステンレス製両刃包丁の普及によりその数は減少。そんな中、片刃包丁を現代の暮らしでも慣れ親しんでもらいたいという願いから、「人生包丁」という名で、100本限定で店頭販売しているという1本。職人が1本1本手作業で仕上げるため、同じ包丁でも個体差があるという。

こちらを50,380円で購入した孝太郎。自身の名前も入れてもらい「カッコいい！ありがとうございます！ずっと大切にします」と語った。

最後にやってきたのは、馬毛や豚毛といった天然毛を使った刷子（ブラシ）など、400点以上が並ぶハケとブラシの専門店・かなや刷子。

社長の大内秀雄さんがすすめてくれたのが、天然毛でできたボディーブラシ。タオルやナイロン製ブラシより泡立ちがよく、毛の1本1本が毛穴の汚れや古い角質を除去、血行を促進する効果もあるのだという。ということで孝太郎は、馬毛のボディーブラシ（6,644円）を購入。

大内さんが「ウチの一番人気」と語ったのが馬毛の歯ブラシ。一般的なナイロン製の歯ブラシに比べ毛先が広がりにくいので長く使え、歯茎にも優しいという。「電動（歯ブラシ）で歯を磨いて、これで仕上げ磨きする方が多いです」と大内さん。こうして「馬毛歯ブラシ（3本セット）」（1,140円）も購入。

さらに「おろし金洗い チョコ丸君 白」（1,980円）も購入。

こうしてこの日回った3軒で、孝太郎は計13点・総額85,620円分の商品を購入した。