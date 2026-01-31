女優の當真あみ（19）が30日、自身のインスタグラムを更新。韓国まで舞台観劇に行ったことを報告した。

「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！」とつづり、女優の上白石萌音、嵐莉菜との仲良しショットを投稿した。

舞台「千と千尋の神隠し」は上白石が主演しており、嵐とともに韓国まで観劇に行ったようで、3人とは當真が主演した日本テレビドラマ「ちはやふる-めぐり-」で共演している。

「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。萌音さんの演じる千尋が、アニメからそのまま飛び出してきたみたいで、『あ！あそこのシーンだ！』と、アニメが脳内に同時に浮かんできて、最初から最後まで見入っていました」と記した。

「ハクもリンも釜爺もみんな物語のまんまで、誰かがセリフを発するたびに涙が出そうになりました。夏木マリさんの湯婆婆を見た時は感動で鳥肌が立ってました笑 どうしても観たいと思っていた舞台だったので本当に楽しかったです」とした。

「萌音さんと一緒に韓国料理も食べました」とも。「私も莉菜ちゃんも舞台を見終わった余韻から抜け出せず、萌音さんに会っただけでもまた涙が出そうになりました。素敵な機会をいただけて幸せでした」と感謝した。

この投稿に、上白石も「本当に本当に嬉しかった、本当にありがとう！！ラブ」と反応。ファンからも「3人とも楽しそう！」「めぐりが終わってもずっと仲良しで嬉しい！」「梅園のかるた部3人が韓国で再会だなんて素敵だね」「なんて可愛い生徒さんたち」「すごい！まさかのソウル公演まで」「この組み合わせはサイコーです」などの声が寄せられている。