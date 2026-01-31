昨年11月に第一子出産したAzusa

ビキニフィットネス界のトップ選手・Azusaが30日、自身のインスタグラムを更新。昨年11月に第一子を出産してから2か月が経った体型を公開した。妊娠前と同じ「60キロ」でありながら、シルエットが劇的に変化したビフォーアフター姿に「全然ネガティヴに感じなくてむしろ愛おしく感じられたことにも自分で驚いたな」などとつづっている。

引き締まった腹筋が際立つ妊娠前の姿と、産後2か月の現在の姿を並べて公開。体重はいずれも60キロだが、産後は「お尻が大きくなって」「腹筋なんて一瞬で消えていった」と、その違いを赤裸々に描写。お腹の皮のたるみなどに一時落ち込んだことも明かしたが、現在は「今の自分を否定しない」と前向きに捉え、優しく穏やかな表情を見せている。

Azusaは自身のインスタグラムで比較画像を公開。文面では「妊娠前と後の体重の変化についてお話しします。画像はどちらも60キロ。シルエットが全然違うんです。わたし妊娠前は54〜56キロくらいで、妊娠中は74キロまで増えて（4184グラムで生まれたのでお腹はち切れそうだった笑）いま産後2か月で60キロです」と説明した。

出産した次の日は70キロあったそうで、「うそでしょ？！って体重計に話しかけたほどドン引きして笑」と回顧。「いま60kgまで落ちたけどお腹の皮はたるんでるし、真ん中にくっきり線も入ってるしトレーニングも全然できてないし私の作り上げたくびれはどこへいったんだろうって正直少しだけ落ち込んだ2秒くらい。。笑」と赤裸々に告白した。

それでも、「落ち込んでマイナスな考えをしても何も成長しないのは自分で1番よくわかってるから、確実に毎日コツコツとできることを継続していくだけ。過去の自分と比べるのも他人と比べることと同じで、今の自分を否定しないんだぞとすぐに切り替えました」と明かした。

Azusaは2024年9月、クラシックフィジーク選手のアレハンドロ・アギラールとの結婚を自身のYouTubeチャンネルで報告。夫も食事の面でサポートしてくれていると明かし、「毎日3食作ってくれてたんです（しかも自分は大会に向けて減量中なのに）。写真スライドしていくと食べた時の感情が思い出されて泣ける笑」と感謝していた。

現在は子育てに奮闘中でトレーニングする時間があまり持てないというが、食事だけで体が変わってきているという。同じような境遇の人へ「焦らなくて大丈夫です。理想の体になるには本当に小さなことの継続で大切なのはその継続する心なんです」「私もここから自分の理想に向かって日々頑張っていくから、まだ理想に到達してない人は一緒に頑張っていこう」とエールを送っていた。



