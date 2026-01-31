木南晴夏、姉妹2ショットが話題 レディー・ガガライブショットに「レア」「似すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/31】女優の木南晴夏の姉で舞台女優の木南清香が1月30日までに、自身のInstagramを更新。レディー・ガガのライブを観に行った際の姉妹ショットを公開した。
【写真】40歳ベテラン女優「レア」「似すぎ」姉妹2ショットが話題
清香は「演出もパフォーマンスも圧巻！全力投球の2時間40分が凄すぎて」と記し、レディー・ガガのライブの1場面を投稿。「妹と2人だけでのお出かけは久々な夜でした」とコメントし、客席で隣に並んだ晴夏との姉妹ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「楽しそう」「仲良し」「2人とも笑顔が素敵」「似すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
