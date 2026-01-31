「今日好き」双子・早坂ゆう＆あい、2ショットダンス動画に反響続々「最強の双子」「個性溢れてる」
【モデルプレス＝2026/01/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが1月29日、自身のInstagramを更新。双子の妹・早坂あいとのダンス動画を公開し、話題となっている。
【写真】19歳美人双子「個性溢れてる」「最強」2ショット
ゆうは「お姉ちゃん妹のテンションに追いつけない」とコメントを添え、リール動画を投稿。オールブラックのパンツスタイルのゆうと白いアウターにミニボトム姿のあいが並んでダンスする様子を披露した。時折少し恥ずかしそうな表情を浮かべるゆうに対して、BGMを口ずさみながらノリノリでダンスするあいという、対照的な動画となっている。
この投稿にファンからは「個性溢れてる」「最強の双子」「可愛すぎるよ」「シンクロしてないところがいい」「ずっと見てたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。ウェブマガジン「Popteen Media」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】19歳美人双子「個性溢れてる」「最強」2ショット
◆早坂ゆう＆あい、ツーショット動画投稿
ゆうは「お姉ちゃん妹のテンションに追いつけない」とコメントを添え、リール動画を投稿。オールブラックのパンツスタイルのゆうと白いアウターにミニボトム姿のあいが並んでダンスする様子を披露した。時折少し恥ずかしそうな表情を浮かべるゆうに対して、BGMを口ずさみながらノリノリでダンスするあいという、対照的な動画となっている。
◆早坂ゆうの投稿に反響
この投稿にファンからは「個性溢れてる」「最強の双子」「可愛すぎるよ」「シンクロしてないところがいい」「ずっと見てたい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。ウェブマガジン「Popteen Media」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】