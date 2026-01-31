冬は空気が乾燥する季節です。さらにパソコンやスマホを見続けて、ドライアイに悩んでいる人も多いのでは？

目薬の専門家に聞くと、正しい目薬の使い方ができているのは2人に1人もいないとか。素朴な疑問をぶつけてみました。

目薬には、眼科医が処方する「医療用」と、ドラッグストアなどで市販されている「OTC」に分けられます。

話を聞いたのは、医療用の目薬メーカー18社が加わる一般社団法人「日本眼科用剤協会」の黒澤誠治さん(55)と竹内和男さん(57)です。

空気が乾燥する時期には、ドライアイ用の目薬の使用が増えます。

近年は冬だけでなく、夏の室内もエアコンで乾燥しがちだといいます。

また、パソコンやスマホを注視し続けると目が疲れるだけでなく、まばたきの回数が減って乾燥しやすくなるといいます。

目薬の需要が1年で最も多いのが、4月ごろにかけての花粉症の時期です。1月ごろから花粉症の目薬を使い始める人が増えるそうです。

目薬をさしやすい「げんこつ法」

――ウェブでは「げんこつ法」という目薬をさす方法が紹介されています。いつからあるのでしょうか。

「調べてみたのですが、起源をたどれないくらい古くからある方法です。手の震えを止め、目薬と目の間に一定の距離をとることができるため、眼科医や薬剤師の先生が指導してきたと思われます」

――文字通り、げんこつの上から目薬をさすのですね。

「まず、利き手ではない方の手で親指を中に入れてげんこつをつくり、利き手で(キャップを外した)点眼薬を持ちます。げんこつを目の下にあて、人差し指の第2関節あたりでまぶたを下げて『アカンベー』をします。目薬を持った手をげんこつの上に乗せ、アカンベーの赤目のところに点眼すると正確に入りやすいです」

――片手だけで目薬をさそうとすると、位置どりに迷うことがありますね。

「ついつい目に近づけてしまって、容器の先端がまぶたやまつ毛に触れてしまうと、目を傷つけたり、薬液が汚染されたりする可能性があるので注意が必要です」

点眼後のまばたきは逆効果

――点眼後にまばたきすると、目に薬がいきわたるように思いますが。

「それは逆効果です。目と鼻は『鼻涙管(びるいかん)』でつながっていて、まばたきをすると薬液が鼻に流れ、血管を通じて全身へ移行する可能性があります。薬の成分を目にとどめておくために、しばらく静かに目を閉じてください」

開封後はいつまで使える？

――使い始めた目薬は、いつまで使っていいのでしょうか。

「薬に書かれている数字は、開封しない状態での使用期限です。医療用の目薬は、医師・薬剤師の指示に従ってください。多くの会社が開封後1カ月以内の使用をお願いしています。OTC目薬は3カ月を目安としているものもありますが、添付文書を確認してください」

――たくさん余ってしまうと、もったいないですが。

「医療用目薬は一般的に2.5～5mL、OTC目薬は12～15mL入っています。使いきれないこともあると思いますが、開封後の目薬は外気に触れることで雑菌や汚れが混入する可能性もあり、時間とともに薬液や容器の汚染リスクが高まることがあります」

どこで保存すればいい？

――開封した目薬は、冷蔵庫で保管した方がいいのでしょうか。

「種類によります。医療用医薬品では、眼科や薬剤師の先生に指示に従ってください。OTC目薬では添付文書に『冷所保管』『冷蔵保管』などの記載があれば、室内に放置すると品質が低下する場合がありますので、冷蔵庫で凍結を避けて保管してください」

「厚労省が定める医薬品の規格『日本薬局方』では、室温は1～30℃、冷所は1～15℃とされています。『冷蔵保管』などと書かれていないものは、直射日光が当たらない涼しい場所に保管していただき、冷蔵庫に入れる必要はありません。『冷たい目薬が気持ちいい』という方もいると思いますが、メントール成分が入ったOTC目薬ならひんやりした爽快感を得られます」

「また、夏の車内など高温になる場所で保管すると、熱や光で薬液が変質したり容器が変形したりすることもあるので、注意が必要です」

目と目薬はとてもデリケート

――ほかに注意すべきことはありますか。

「基本的なことですが、点眼の前には手をよく洗ってください。手が汚れていると、目にばい菌やウイルスがうつる可能性があります。あと、目薬の使い回しも汚染につながりますので、家族の間でも絶対にしないでください」

「目は体の中で唯一、粘膜が露出しているところです。体の中身が外に出ているとも言える部分ですので、そこに使う目薬はとてもデリケートなのです」

「また、目薬にはコンタクトレンズをつけたまま使用できないもの(コンタクトレンズを外してから使用するもの)があります。コンタクトレンズの種類や材質によっては、目薬の成分を吸着してしまう場合があるためです。OTC目薬については、パッケージや添付文書の効能・効果、使用上の注意などを確認してください。製品について不明な点があったら、薬局やメーカーに問い合わせてください。医療用目薬については、医師・薬剤師等の指示に従ってください」

子どもが嫌がる時は？

――小さい子どもが目薬を嫌がり、手を焼くこともあります。

「子どもには『プロレス法』と呼ばれている方法があります。まず、子どもをあおむけに寝かせます。保護者が子どもの頭の上の方に座り、両足を伸ばして子どもの両腕を抑えて動けなくするやり方です」

「でも子どもが泣いている時の点眼はお勧めしません。目薬をさしても涙で流れたり薄まったりしてしまうからです。どうしても嫌がる場合は、眠っている時にさすことも方法の一つです。ただ睡眠中やその直前を避けた方がいい目薬もあるので、使用法を確認してください」

――目を酷使するこの時代、目薬を頼りにする人がさらに増えるかも知れませんね。

「目薬はドラッグストアなどでも買える身近なものですが、目薬をひんぱんにささないといけないぐらい不具合を感じる方は、ぜひ一度眼科で診察を受けてください。大きな病気が隠れているかも知れません」