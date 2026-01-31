コペンハーゲン鈴木淳之介に「欧州5大リーグのクラブが熱視線を送っている」

デンマーク1部コペンハーゲンのDF鈴木淳之介が評価が右肩上がりだ。

地元紙「Tipsbladet」は「欧州5大リーグのクラブが鈴木淳之介に熱視線を送っている」と伝えている。

22歳の鈴木は昨夏に湘南ベルマーレからコペンハーゲンへ移籍。センターバックに両サイドバックと様々なポジションで起用されながらレギュラーの座を掴んだ。対人の強さを生かした守備はもちろん、ドリブルでの持ち上がりやセットプレーなど攻撃面でも存在感を放っている。

そのインパクトはデンマークからすでに欧州の有力国へと拡大しつつあるようだ。現地メディアは「コペンハーゲンはこの日本人DFを高額で売却することを視野に入れている」としたうえで「イングランド、ドイツ、スペイン、イタリア、フランスの5大リーグのクラブがこのスター選手をスカウトしている」とその動向を伝えた。

コペンハーゲンが鈴木の獲得に投じた金額は900万クローネ（約2億円）と伝えられているが、その価値はすでに大きく跳ね上がっているようだ。記事では「コペンハーゲンは2000万ユーロ（約37億円≒1億5000万クローネ）以下で売却することはないだろう。おそらくそれ以上の金額になるはずだ」と指摘されていた。

なお、この金額については「デンマークリーグ史上最高額を更新する可能性がある」とも。ドイツの移籍情報サイト「Transfermarkt」によれば、デンマークリーグ史上最高額の移籍はコペンハーゲンからポルトガル1部ポルトへ渡ったMFビクトル・フロホルトやノアシェランからイングランド2部イプスウィッチへ移籍したFWシンドレ・ワレ・エゲリの2000万ユーロとされている。飛躍を続ける鈴木はリーグの歴史を塗り替える選手となるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）