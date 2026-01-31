〈「他の子より手足が短い」「いつもジロジロと見られて…」115センチのモデル・後藤仁美が語る幼少期の“違和感”と“自分の体型”への向き合い方〉から続く

先天性の疾患・軟骨無形成症で身長115cmの後藤仁美さん。平均より身長が低く、四肢が短い特徴を持つこの障害は約2万人に1人の確率で発症し、日本国内には約6000人の当事者がいるという。

【画像】「ランドセルは大きくて背負えなかった」子どもの頃の後藤さん、夫とのツーショット写真、マタニティフォト＆出産後の姿も…この記事の写真をすべて見る（全29枚）

後藤さんはその小さな体を活かし、モデルや俳優、さらにはドラマーとして東京2020パラリンピックの閉会式にも登場するなど、活躍の場を広げている。そして一昨年には第1子を出産し、現在は子育てに奔走中だ。

そんな後藤さんに、学生時代に感じた周囲との"違い"や、現在のパートナー・幸紀さんも交えて、恋愛に悩んだ過去についてなどを聞いた。（全3回中の2回目／続きを読む）



身長115センチのモデル・後藤仁美さん

ランドセルは大きくて背負えなかった

――今日お召しのお洋服も既製品をお直しされたということでしたが、学生時代の制服はどうされていたんですか。

後藤仁美さん（以下、後藤） 学校指定の業者にお願いして、特注してました。

指定のカバンもあったんですけど、それも皆のサイズだと大きくて背負えなかったので、ちょっと小さくして作って。でもそうしたら教科書が入らなくなったという（笑）。

――じゃあ「置き勉」して。

後藤 そう、置き勉して。だから家用と学校用で二つ教科書を買ってましたね。

――前回、障害の特性上、あまり足腰に負担をかけてはいけない、というお話もありましたよね。

後藤 軟骨無形成症の人は、手足とかにしびれや運動障害が出る脊柱管狭窄症になりやすいから気をつけてね、とは言われていて。重いものを持ち上げたり、同じ姿勢を続けたりしないほうがいいみたいです。

――ではランドセルもNGだった？

後藤 そうですね。小学生のときの私には、ランドセルは大きくて背負えませんでした。

だから大人になってからたまに、ランドセル売り場に行って背負ったりして（笑）。ちょうど1年生くらいの身長なんで。

――軟骨無形成症によって、学校生活の中で困ったこともあったそうですね。

後藤 小学校では、皆より一段低い位置に私専用の手すりをつけてもらったり、トイレや椅子が届かないから踏み台をつけてもらったりと、いろいろと配慮してもらいました。

それは親が事前に学校側にかけあってくれたおかげで、本当に両親や教員の皆さんには感謝しています。

ただ、それとは別に自分がずっとモヤモヤしていたのは、「皆に迷惑をかけているんじゃないか」という部分で。

“みんなへの申し訳なさ”を痛感したこと

――どんなシーンでそのように感じられたのでしょうか。

後藤 たとえば組体操では、同級生と組んで同じ形を作ることは難しかったので、先生と組んで少し違った形を作りました。全く同じことはできないけれど、同じ場で一緒に参加できたことは良かったなと思います。

小学校も中学校も先生は理解があって、私はどうしたいかをいつも聞いてくれて。皆と一緒にやれることはやって、難しい部分はどうしたら一緒にできるか工夫してくれました。

私自身、皆と一緒になるべくやりたいと思っていたんですけど、でも、迷惑をかけたくない気持ちもあったりして。すごく悩んでいた記憶があります。

――ほとんどが団体行動ですもんね。

後藤 ソフトボールとかバレーとかバスケとか、チームごとの対戦の時に、私がいるチームは絶対お荷物になっちゃうんで、「嫌だと思われてるだろうな」とかって考えちゃって。実際に誰かに言われたわけじゃないんですけど。

あとは、教室を移動するような教科だとやっぱり出遅れちゃうし。腕が短いので荷物をたくさん持っていかないといけない授業も大変でした。

後に服飾関係の大学に入ったんですけど、はさみが大きすぎて使えなかったり、布地や裁縫道具をたくさん持って移動しないといけない現実に直面しました。結局、それもあって大学は中退しちゃったんですけど。

――たしかに、図工や生活の授業はいろんな道具や器具を使いますよね。

後藤 理科とか美術もそうなんですけど、その教室内に蛇口があるじゃないですか。そこでビーカーとかパレットを洗ったり計量するような時も、蛇口に届かないんですよね。

家庭科の時もキッチンが届かないから火は使えないし、洗い物も皆がやってくれた方が早かったりするから、自分ができることが少なくて。

結局、そういう授業だと友だちに頼んだり手伝ってもらわないとできないから、「ああ、また皆に迷惑かけちゃうな」って思っていました。

同級生にからかわれて「自分ってそんなに変なのかな？」

――お友だちとのコミュニケーションがしんどくなることもありましたか。

後藤 小学校までは自分の障害を知っている幼馴染の子が周りにいたので安心して過ごせていましたが、初めて会う子ばっかりの中学は、かなり不安でした。

実際、からかわれたり笑われたりすることもあって、ショックでしたね。自分としてはいつも通り過ごしてただけなんで、「え、なんで今笑ったんだろう？」って。

あと、通学中に小学生から、「ちっちゃいのに中学生の制服着てて変なの〜」って言われたこともあります。その時は「見てんじゃねえよ」って思わず言い返しましたけど、そういう経験をする度に、「自分ってそんなに変なのかな？」っていう思いを強くしていきました。

――一方で、背を伸ばす治療を受けなかったことについては、「まったく後悔していない」と語られています。

ファッションの発信を続ける意味

後藤 自分が周りの人と違うことは小さい時からわかっていたし、嫌な目に遭ったこともありますけど、だからといって、「皆と同じように大きくなりたい」と思ったことはなくて。

むしろ、「小さく生まれた自分にしかできないことがあるんじゃないか」と思ってましたし、同じような障害を持つ人の希望になれたらいいな、とポジティブに考えていて。大人になってからファッションの発信をはじめたことですごく喜ばれたことも励みになりました。やっぱり皆さん、着るものには苦労されているので。

パートナーとの出会いは？

――実は今日は後藤さんのパートナーである幸紀さんも取材に同席してもらっております。今日はありがとうございます。

幸紀さん こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。付き添いのつもりでいたんで、まさか僕も出るとは思わなかった（笑）。

――ご無理を申し上げて恐縮です……。一昨年、後藤さんはお子さんを出産されたばかりということですが、お二人の出会いは？

後藤 私が一時期、洋服のお直し屋さんに勤めてた時があって、その時の先輩が彼だったんです。

――お互いの第一印象は？

幸紀さん ちっちゃい子がいるなって思ってました（笑）。

後藤 それだけ？（笑） その職場はほとんどが女性だったんですけど、彼はその中でめっちゃ溶け込んでいて。とにかく不思議なオーラを放っていたんです。

その頃、私はモデルとして活動しはじめていたんで、服の悩みを彼に相談したら、「僕が直せるよ」って。「あれ、じゃあ一緒にいたら便利じゃん」となりました（笑）。

幸紀さん （笑）。好きなものとか得意なものが似ているのはありましたね。洋服とか絵とか、ね。

――幸紀さんを前にしてお話しづらいかもしれませんが、後藤さんは学生の頃から恋愛を楽しんでいたタイプですか。

後藤 男女関係なく皆でワイワイやってましたけど、恋愛となると奥手でしたね。

やっぱり、自分は恋愛対象として見られていないんじゃないか、という思いはずっとありました。

目の前で「女の子呼ぼうよ」と言われたことも…

――「女」として見られていないような感じがあった？

後藤 男友だちと会ってる時、私がいるのに「女の子呼ぼうよ」って言われたことがあって。「私は女の子じゃないの？」って聞いたら、「ひとちゃんはひとちゃんだから」って。

――マスコット的な存在というか。

後藤 そうだったんでしょうね。悪いことではないんだろうけど、当時はモヤモヤしていたんです。

〈「出産報告に『産むな』『子どもがかわいそう』とコメントが付いて…」身長115センチ・先天性低身長症のママが語る"それでも発信を続ける"理由〉へ続く

