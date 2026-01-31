ベースは「ジャンボ機」

中部空港の公式SNSアカウントが、1機のユニークな形状を持つ航空機の離陸シーンを写真で投稿。さらに「重そうに離陸していきました」というコメントも添えています。この投稿に対し、SNSでは反応が寄せられています。

【写真】えっ…これが「めっちゃ大きい異形機」が中部空港を離陸する様子です

この機体は747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」です。JAL・ANAでも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機です。

この投稿を見たSNSユーザーは公式アカウントへ「迫力ありますね」「これだけの量積んでちゃんとくっついて(?!)空飛ぶのすごい…」「めっちゃ大きくない！？」「空飛ぶくじらみたい」「一度は見てみたいなぁ」といったコメントを寄せています。