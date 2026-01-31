犬が自分のことを不幸だと思っているサイン

1.頻繁にあくびをする

犬は、飼い主さんからこんこんとお説教され続けたり、いつまでも同じトレーニングを続けられたりすると、その状況を強いストレスに感じ、耐えられなくなります。

犬は、そのストレスに対する自分のイライラした感情を鎮めようとして、生あくびを繰り返すようになることがあります。この行為は、自分のためだけではなく、苦痛を与えている相手に対して「もうやめて！」と訴えているサインでもあります。

2.鼻や口の周りを舐める

いくら大好きな飼い主さんでも、いつまでもしつこくかまわれたり、眠いのに無理やり遊ばされたりすると、犬だって「もういい加減にしてよ！」という気持ちになることでしょう。

そんな時に、自分の鼻や口の周りをぺろぺろと舐めることがあります。これも、犬が自分自身を落ち着けようとしたり、相手に「そろそろ解放してよ！」と訴えているサインの一つです。

3.体を震わせる

犬は、体が濡れると全身を細かくブルブルっと震わせて、体についた水を払い落とそうとします。しかし、濡れてもいないのに全身を細かくブルブルっと震わせることがあります。

この行為は、苦手なお手入れや動物病院での治療など、苦手なことをされ続けてようやく解放された時に見せることが多いようです。「やっと解放された！」とか「ふぅ、長かったぁ」といったように、それまで我慢していたストレスを吹き払い、平常心を取り戻そうとしているサインだと考えられます。

4.無気力になる

人が自分を「不幸だ」と思うときは、「もう何をやってもダメに違いない」「これが自分の運命なんだ」と、半ば諦めたような心境になるのではないでしょうか。同じように、犬も毎日憂鬱なことが続くと、「もうどうでもいいや」といった無気力になってしまうことがあります。

部屋の隅などの静かで薄暗い場所にうずくまり、ぼーっとした表情で一点を見つめているような状態が続いている時は、まさに「この状態から抜け出すなんてできやしない」といった心境に近い状態だと考えられます。

5.常同行動を見せる

同じ行動を長時間にわたり何度も繰り返すことを、常同行動と言います。自閉症や統合失調症などの人によく現れる症状ですが、長期間にわたり強いストレスにさらされ続けた動物にもよく現れます。

動物の常同行動は、動物園の檻の中で暮らすトラやクマなどが有名です。また、犬が自分のしっぽを追いかけていつまでもクルクルと回ったり、前足などの脱毛、出血するまで舐め続けるたりするような行動も常同行動の一種です。

犬の常同行動は、飼い主さんが愛犬のストレスに気付かず、長期にわたって強いストレスを受け続けたような場合に現れます。愛犬が「無気力状態」になったり「常同行動」を見せ始めたりする前に、愛犬のストレスに気付いて対策することが大切です。

自分を不幸だと思っている犬の幸福感を高める秘訣

安心できる環境づくり

犬と人では、五感の精度や心地よさの基準が異なります。例えば人には程よい音量が犬には騒音だったり、人に心地よい芳香剤などの香りが犬には不快だったりします。また、犬にとって快適な23℃程度の部屋は、おそらく飼い主さんには寒くて仕方がないでしょう。

家の中は、飼い主さんと愛犬が共有する生活空間です。飼い主さんの感覚と犬の視点の双方で考えることが必要です。人と犬の体格差も考慮した上で、愛犬が安心して落ち着ける居心地の良い空間を、一緒に心地よく共有しましょう。

なお、飼い主さんと愛犬が共有できる空間と、お互いがそれぞれ個別に過ごせる空間の、双方を準備することを忘れないでください。

苦手を減らす

犬は、人に拘束されることで不安や恐怖を感じます。また、歯磨きや爪切り、ブラッシングやシャンプーなどの健康管理上必要なお手入れや予防注射なども、その意味を理解できず苦行にしか感じないことも多いでしょう。

しかし、これらを避けては通れません。克服するためには、飼い主さんと愛犬の双方に、「苦手」を克服するトレーニングが必要です。飼い主さんは、愛犬が嫌がるお手入れを手早く済ませられるようになるために、愛犬は、苦手なお手入れに慣れるために、練習を重ねていきましょう。

愛情を伝える

日頃のお手入れやお留守番は、犬にとってのストレス源でしょう。しかし、飼い主さんと愛犬の間に信頼関係が構築され、その関係を日々深められるような暮らしをしていれば、愛犬もそのストレスを乗り越えられるでしょう。

愛犬との信頼関係を構築し、深めていくために大切なのは、飼い主さんの愛情を愛犬にきちんと伝えることです。愛犬を「母親」の視点で見守る愛情と責任感を持ち、適切な距離感を保ちながら深い愛情を注ぐことで、愛犬の幸福感を高めることができるはずです。

まとめ

犬は、自分の感情を声、耳、ヒゲ、しっぽ、姿勢、顔の表情などの全身で表します。いろいろな工夫を重ねながらサインを出し、その結果上手に伝わった方法を使うようになります。そうして、愛犬と飼い主さんの間でだけのオリジナルなコミュニケーションが生まれていきます。

しかし、私たちも犬同士のコミュニケーション手段として使われているカーミングシグナルを学ぶことで、愛犬の負荷を減らしてよりスムーズな意思疎通を図ることができるようになります。

今回ご紹介した、犬が自分を不幸だと思っている時に見せるサインの中にも、たくさんのカーミングシグナルが含まれています。信頼できるサイトや書籍などから最新の研究情報を学び、愛犬が安心して感情表現できる関係を築いていきましょう。