高スペックな名脇役！買って正解の100均家電小物

以前ダイソーでバズった4個口コンセントタップ。有名メーカー「オーム電機」の商品で、デザインや耐熱性に優れていると話題になりましたよね。そんな中、先日電気小物売り場を覗いてみと、今度は2個口のアイテムが！価格が￥1,100（税込）だったので怯みましたが、これがお値段以上に高スペックだったんです！

商品情報

商品名：ナイトライト付 2個口スクエアタップ

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275017672

「ダイソーなのに千円って高くない…？」と思ったけど！買ってみたら大当たりでした

以前ダイソーSNSでバズったダイソーの4個口のコンセントタップ。あの有名な電気用品メーカー「オーム電機」から出ている商品で、安心・安全に使える工夫や細やかな気配りが利いた作りが素晴らしいと話題になりましたよね。そんな話題の製品から、今度は2個口の商品が。一体どんな違いがあるのか、詳しく見ていきましょう。

今回購入してきたのは、その名も『ナイトライト付 2個口スクエアタップ』。価格は￥1,100（税込）なので、ダイソー商品にしてはお高いですよね。しかし、ここでスルーしてはもったいない！お値段以上に、様々な機能が付いているアイテムなんですよ。

高スペックすぎる！ダイソーの『ナイトライト付 2個口スクエアタップ』

なんとこのコンセントタップ、明暗センサー付ナイトライトが付いている優れもの！夜間の転倒防止に足元を軽く照らすくらいなら、十分な明るさです。

周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯します。また、電源スイッチを押すごとに、明暗センサー→常時点灯→OFFと切り替えることが可能です。

バッテリーも内蔵しているので、緊急時にはハンディライトとしても使用できます。停電時や壁コンセントから外しても約2時間点灯する仕様。その際も、電源スイッチでON／OFFを切り替えることができます。

差し込み口は2つ。コンセントタップのデザインも相まって、スッキリした印象になるのがGOOD。屋内専用で、合計1500Wまで使用可能。また、本体が丸ごと熱に強いPBT樹脂でできているのもポイントが高いです。

電源ボタンと明暗センサーはこちら。コンセント口を増設できるうえに機能も充実しているので、買って大正解なアイテムです！

今回はダイソーの『ナイトライト付 2個口スクエアタップ』をご紹介しました。

注意点として、壁面から厚さが8mm未満の壁コンセントには使用できないほか、一部の壁コンセントには取り付けることができない場合があります。そのため、購入前にご自宅のものやパッケージ裏の記載を確認するのがおすすめですよ。

気になった方はぜひ、電気小物売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。