「これに変えたら楽になった！」片付けも簡単な100均キッチングッズ

オーブンで揚げ物を温め直す際などに使う金属製のトレーは、便利な反面片付けが面倒。汚れがこびりつきやすく、毎回洗うのに苦労していました。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！シリコーン素材でできた『シリコーンオーブントレー』が、作業を楽にしてくれました。200円とコスパも抜群ですよ！

商品情報

商品名：シリコーンオーブントレー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：15cm×12.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480694498

金属製よりお手入れが楽！ダイソーの『シリコーンオーブントレー』

オーブンで揚げ物を温め直す際などに使う金属製のトレーは、便利な反面片付けが面倒…。油汚れや焦げがこびりつきやすく、ゴシゴシ洗っても取れにくく毎回苦労していました。

何かいいものはないかと、ダイソーをチェックしていたときに見つけたのが『シリコーンオーブントレー』でした。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

こちらはシリコーン製のオーブントレーです。

サイズは15cm×12.5cmとコンパクトで、オーブンの中でも場所を取りにくい印象。

金属製のトレーと違い、お手入れの手間が減りそうだなと感じたのが購入の決め手です！

底には凹凸が付いていて、余分な油が下に落ちる構造になっているのもポイント。揚げ物の温め直しに使うことを考えると、こびりつきにくく、油切れが少しでも良くなるのは嬉しいところです。

持ち手も付いているので取り出しやすく、穴が開いているので吊るして保管することもできます。

こびりつきにくく余分な油も程よく落ちてくれる！

実際に揚げ物の温め直しに使ってみると、天板や金属製のトレーに直接置くよりも、後片付けが圧倒的にラクです。

シリコーン素材なので汚れが落ちやすく、洗い物のストレスも軽減されました。

トレーの凹凸のおかげか、余分な油分は多少落ちてくれました。

また、オーブンの広さにもよりますが、同じトレーを複数使えば、揚げ物をまとめて温め直すこともできて便利です！

220円（税込）という価格で、気軽に取り入れやすいのも嬉しいポイントです。シリコーン素材でお手入れが簡単なうえ、オーブン調理のちょっとした受け皿として活躍してくれます。

オーブンまわりの使い勝手をよくしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。