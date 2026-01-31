「これに変えたら楽になった！」片付けも簡単な100均キッチングッズ
商品情報
商品名：シリコーンオーブントレー
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：15cm×12.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480694498
金属製よりお手入れが楽！ダイソーの『シリコーンオーブントレー』
オーブンで揚げ物を温め直す際などに使う金属製のトレーは、便利な反面片付けが面倒…。油汚れや焦げがこびりつきやすく、ゴシゴシ洗っても取れにくく毎回苦労していました。
何かいいものはないかと、ダイソーをチェックしていたときに見つけたのが『シリコーンオーブントレー』でした。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
こちらはシリコーン製のオーブントレーです。
サイズは15cm×12.5cmとコンパクトで、オーブンの中でも場所を取りにくい印象。
金属製のトレーと違い、お手入れの手間が減りそうだなと感じたのが購入の決め手です！
底には凹凸が付いていて、余分な油が下に落ちる構造になっているのもポイント。揚げ物の温め直しに使うことを考えると、こびりつきにくく、油切れが少しでも良くなるのは嬉しいところです。
持ち手も付いているので取り出しやすく、穴が開いているので吊るして保管することもできます。
こびりつきにくく余分な油も程よく落ちてくれる！
実際に揚げ物の温め直しに使ってみると、天板や金属製のトレーに直接置くよりも、後片付けが圧倒的にラクです。
シリコーン素材なので汚れが落ちやすく、洗い物のストレスも軽減されました。
トレーの凹凸のおかげか、余分な油分は多少落ちてくれました。
また、オーブンの広さにもよりますが、同じトレーを複数使えば、揚げ物をまとめて温め直すこともできて便利です！
220円（税込）という価格で、気軽に取り入れやすいのも嬉しいポイントです。シリコーン素材でお手入れが簡単なうえ、オーブン調理のちょっとした受け皿として活躍してくれます。
オーブンまわりの使い勝手をよくしたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。