全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・東京ギフトパレットのナポレオンパイ専門店『アマンド東京』です。

新商品『アマンド東京』塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

パイの焼菓子「ボン・ナポレオン」の東京駅限定新商品として2025年6月に登場。サクサクの繊細なパイ生地に、ホワイトチョコレートと香ばしいキャラメルを合わせたクリームをサンド。キリッと際立つ塩味とクリームの中に忍ばせたレモンピールの爽やかさでメリハリのある甘みがいい。

老舗＆個包装で迷ったときは間違いなし。

塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

『アマンド東京』塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

『アマンド東京』塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

東京ギフトパレット『アマンド東京』

六本木の老舗喫茶店『アマンド』のナポレオンパイ専門店。看板商品の生ケーキ「ナポレオンパイ」や「リングシュー」も揃う。

［店名］『アマンド東京』

［電話］03-6665-7888

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】東京駅『東京ギフトパレット』の手土産特集、おすすめ5店を一挙公開！（7枚）