「日本サッカーの方が遥かに成熟している」中国メディアが明確な差を指摘！「我々が衰退の一途を辿る要因は様々だ。極めて重要なのは…」
日本が４−０で圧勝したU-23アジアカップの決勝から１週間。敗れた中国内で、A代表を含めた様々な分析が行なわれている。
そのなかで同国メディア『網易』は、「U-23チームは素晴らしいが、中国サッカーはまず明確なスタイルを確立する必要がある」と題した記事を掲載。冒頭で「U-23チームは決勝で日本に敗れて準優勝に終わったものの、これは2004年以来、中国がアジアの全年齢層大会で達成した最高の結果でもある」と伝えた上で、次のような考えを示している。
「彼らの戦術は一貫していた。華麗なプレーや見栄えを追求せず、堅固な守備を基盤とし、得点を許さない限り徹底的に守備を貫くという方針である。一部のメディア関係者が指摘しているように、中国サッカーの大きな問題点は、各年代層でスタイルが確立されておらず、指導陣の個人的な好みでチームが構築されている点だ。
日本サッカーは中国よりも遥かに成熟している。各年代で日本サッカー協会が統一して策定した同じトレーニングプログラムが使用されている。中国サッカーのように年代によって要求が異なるような状況はまず起こりえない」
同メディアはそして「中国サッカーが衰退の一途を辿る背景には様々な要因があるが、各年代が成績だけを追求している点が極めて重要な原因の１つだ。結果のためにスタイルを次々に変え、明確なスタイルを確立できていない」と主張。こう締め括った。
「現在最も必要なのは、科学的な評価を通じての、統一したトレーニングガイドライン策定だ。自国に適したスタイルを構築する必要がある。低年齢層の成績に過度にこだわるのではなく、明確なプレースタイルをより重視し、若手に成長の余地を与えるべきだ」
強化の道筋として、“その場しのぎ”からの脱却を強く求めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
