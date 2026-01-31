濱口優、54歳の誕生日迎える！ 家族とミラコスタで過ごす「息子さんみたいに可愛いお顔してますね」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんは1月30日、自身のInstagramを更新。54歳の誕生日ショットを公開しました。
【写真】54歳になった濱口優
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「息子さん絵でしか見たことないけどこの濱口さんが息子さんみたいに可愛いお顔してますね」「ディズニー楽しんで来て下さい！」「ディズニーで過ごせて最高ですね」「お二人とも大好きです！」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「お二人とも大好きです！」濱口さんは「54歳になりました。誕生日前日から当日にかけて、家族と一緒に素敵な時間を過ごすことができました。54歳の濱口優もどうぞ宜しくお願い致します」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの部屋で撮影したソロショットです。ルームサービスの朝食を楽しんでいる様子と思われ、濱口さんの穏やかな表情が印象的です。
「久しぶりのデート」24日には「#ズートピア２ 久しぶりのデート 最高に面白い映画でした」とつづり、妻でタレントの南明奈さんとのツーショットを公開していた濱口さん。仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
