1月29日、日本テレビがNetflixで独占配信される3月のワールドベースボールクラシック（WBC）の中継制作を受託し、地上波で関連特番を放送すると明らかにした。ただ、試合本編の地上波放送は行われない。

実質的には“下請け”

「日本テレビはNetflixと“プロモーションパートナー”として連携し、大会を盛り上げる役割を担います。『70年かけて培ってきた野球中継の確かな制作・技術力を今大会においても遺憾なく発揮』したいと日テレは意気込みを見せていて、関連番組のほか、ニュースや情報番組でも取り上げられるようです」（スポーツ紙記者）

日テレとNetflixの関係は、“パートナー”と銘打たれているもののSNS上では《実質的には日テレがNetflixの下請けを引き受けました､という話》《自局で放送できないという現実は、テレビ局のパワーバランスが完全に外資系プラットフォームに逆転された象徴的な出来事だと感じます》《70年の伝統…空虚な自負が悲しい》など、冷めたツッコミも少なくない。

こうした声が聞かれる理由を業界関係者が指摘する。

「WBCの前大会はコロナの影響により2年遅れの2023年に開催。日本が14年ぶり3回目の優勝を果たしました。大会では大谷翔平選手の存在が際立ち、大会MVPも獲得しています。ただ、試合本編の中継がNetflix限定となってしまうと、“大谷ブーム”が到来しているとはいえ、お金を払って試合を見るファンは限られるでしょう」

日テレは1953年に日本のテレビ局として初めてプロ野球のナイター中継を始めた局であり、伝統を持っているのは確かだが、同時に“ブーム終焉”をもたらした局でもある。

「かつてプロ野球中継はゴールデンタイムの定番コンテンツの一つでした。しかし1990年代に入ると有料の衛星放送では試合終了までの完全中継が始まり、コアな野球ファンはそちらに流れます。ナイター中継の視聴率低下は止まらず、芸能人ゲストなどの“テコ入れ”がますます野球ファンから不評を買ってしまいました。現在はオールスターゲームなど、特別な試合以外は基本的にナイター中継はされなくなっています」（前出・業界関係者）

ネット放送と地上波の立場は、完全に逆転してしまったのかもしれない。