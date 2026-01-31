ブルボンは、彩りと味わい豊かなカップデザートシリーズ“デザートマルシェ”シリーズ8品を2月3日に発売する。



「デザートマルシェ」（左から：ナタデココ＆ライチゼリー、ミックス、みかん、白桃＆黄桃）

選べる楽しさを届ける“デザートマルシェ”シリーズは、フルーツゼリーを中心にみずみずしいおいしさを提供することをコンセプトとしている。ゼリーの甘さや食感、フルーツとの組み合わせなどを見直し、よりフルーツのおいしさを引き立てることを目指した。さらに今回は、ライチ果汁が入った爽やかな香りのゼリーとナタデココを加えた、暑い季節にぴったりな「デザートマルシェ ナタデココ＆ライチゼリー」を品揃えした。



「デザートマルシェ」（左から：ぶどう＆ナタデココ、マンゴー、パイン、ヨーグルト味）

“デザートマルシェ”シリーズは、日常をちょっと優雅に、手軽にフルーツを楽しめるアイテムとして提案する。



「食後の０ｋｃａｌ」（左から：マスカット味、みかん味、ソーダ味）

同時発売の“食後の0kcal”シリーズは、カロリーを気にせずに食べられるカップデザート。ハート型ゼリーとナタデココを加え、見た目や食感も楽しめるほか、ゼロキロカロリーでありながらも果汁のフルーティーな味わいを感じられる。果汁量を増量し、よりフルーティーな味わいにリニューアルする。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月3日（火）

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp