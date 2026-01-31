¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡ª¡×¡ÖÄ¶Íß¤·¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Æþ²Ù¤·¤¿à¿·¾¦ÉÊá¤Ë3.5Ëü¿ÍÂç¶½Ê³
2026Ç¯1·î24Æü¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tobi_museumshop¡Ë¤¬È¯¿®¤·¤¿Æþ²Ù¾ðÊó¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û109.5ËüÉ½¼¨¡¢3.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¿·Æþ²Ù¾¦ÉÊá
¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ï......¡£
ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×......¡£¥¢¥Ã¡¢¤³¤ÎÊÁ¡¢¡Ö´ðÈÄ¡×¤À¡ª¡¡ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ä¥Ä¡ª
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òà´ðÈÄ¥¬¥éá¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
¥¢¥ì¤ËÅ½¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡¡ÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡ª¡ª¡×
¡Ö»È¤¤Æ»¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÌµÀ¤ËÍß¤·¤¤¡×
¡ÖËË¤È¤«ÏÓ¤È¤«¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢²õ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤·¤¿¤¤¡×
¡ÖÄ¶Íß¤·¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡×
ÂçÃíÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô
¤Î¡ÖÅÅ»Òµ»ÈÎ¡×¡£¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤Åù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë²ñ¼Ò¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤ò......¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï26Æü¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ì¡¢´ðÈÄ¤ÎÌ¥ÎÏ
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÅÅ»Òµ»ÈÎ¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÌ»³´²¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö´ðÈÄ¥¢¡¼¥È¡¡¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×¡£25Ç¯12·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤À¡£
ÅÅ»Òµ»ÈÎ¤Ï2014Ç¯¡¢¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÀß·×À½Â¤¤Îµ»½Ñ¤äÀßÈ÷¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ðÈÄ¥¢¡¼¥È»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPCB ART moeco¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¤Ï¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Î£±¤Ä¡£
¡Ö¡ØPCB ART moeco¡Ù¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ø´ðÈÄ¤È¤Ï´°àú¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡£åÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´ðÈÄ°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Ïº£¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸¶ñ¹¥¤¤ÊÊý¤Ø¡¢´ðÈÄ¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤ÆÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÌ»³ÂåÉ½¡Ë
»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÌ»³ÂåÉ½¡£
¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤è¤·¡¢¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏAirPods¥±¡¼¥¹¤ò´ðÈÄ²½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊËÌ»³ÂåÉ½¡Ë
¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬Â¸Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡£¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌ»³ÂåÉ½¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤òÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÃíÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ðÈÄ²°²È¶È¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø´ðÈÄ¥¢¡¼¥È»¨²ß¡¡PCB ART moeco¡Ù¤â¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë´ðÈÄ¹¥¤¤¬Áý¤¨¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊËÌ»³ÂåÉ½¡Ë
Â¾¤Î´ðÈÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖPCB ART moeco¡×¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£