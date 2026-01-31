松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、2月4日午後3時から、「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」を発売する。

あの冬の大人気メニュー「キムチチゲ」を、今回松のやでも販売開始する。ゴロっとした鶏肉に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎ、そしてこだわりの海鮮だしの絶妙なバランスで、一度食べれば虜になること間違いなしだとか。



「鶏豆腐キムチチゲロースかつ定食」

癖になる辛さが食欲を刺激し、松のや自慢のロースかつとのセットで、大満足。また、生玉子を好みのタイミングで絡めれば、辛さを包み込む優しい味わいを楽しむことができる。さらに、肉質にこだわったリブロースかつとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 超厚切りリブロースかつ定食」、カキフライ・アジフライとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 海鮮定食」も用意している。冬にぴったりのメニュー、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

鶏豆腐キムチチゲロースかつ定食：990円

鶏豆腐キムチチゲ超厚切りリブロースかつ定食：1290円

鶏豆腐キムチチゲ海鮮（牡蠣1個 鯵1尾）定食：990円

単品 鶏豆腐キムチチゲ：530円

（すべて税込）

※みそ汁はついていない

［発売日］2月4日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp