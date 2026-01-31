エスビー食品は、和食・洋食・中華などの料理の下ごしらえ、仕上げに幅広く利用できる「味付塩こしょう」シリーズから「味付岩塩こしょう」「袋入り味付岩塩こしょう」を発売し、既存11品をリフレッシュする。

「味付塩こしょう」「味付あらびき塩こしょう」の大ボトルタイプ、袋入りタイプは容量と価格を変更し、使い切れる安心感とコストパフォーマンスの良さを追求した。また、「味付塩こしょう」と「味付あらびき塩こしょう」のボトルタイプの上部には「売上No.1ブランド（インテージSRI＋味付塩こしょう市場 2023年9月〜2025年9月 累計販売金額）」と表示し、あわせて商品名を中央部に大きく配置することで、No.1ブランドとしての信頼性を表現するデザインに変更した。



左から：「味付岩塩こしょう」「袋入り味付岩塩こしょう」

新発売の「味付岩塩こしょう」は、旨みと塩味のバランスが良く、素材に馴染みやすい粒度のアメリカ産岩塩をブレンドした。食材のおいしさを引き立て、普段使いからこだわりの料理シーンまで幅広く活用できる。使用例は、焼肉、ステーキ、野菜炒め、目玉焼き、肉・魚・野菜のソテーなど。

味わいリフレッシュの「味付塩こしょう」は、オーストラリアの海水を天日乾燥させた塩を使用している。天日塩、こしょう、調味料をバランス良くブレンドした。使用例は、野菜炒め、チャーハン、卵料理、ハンバーグ、唐揚げ、ポテトサラダなど。

味わいリフレッシュの「味付あらびき塩こしょう」は、塩とあらびきブラックペッパーの絶妙なバランスを維持しながら、より複雑味のある旨みを感じられるように味わいを調整した。使用例は、焼肉、ステーキ、目玉焼き、野菜炒め、サラダなど。

味わいリフレッシュの「味付塩こしょう 素材本位」は、かつお節と昆布の旨みのバランスを見直し、より奥深い味わいに仕上げた。添加物として調味料を使用していないため、素材本来の味を楽しめる。使用例は、オムレツ、野菜炒め、ハンバーグなど。

味わいリフレッシュの「味付塩こしょう 減塩」は、「味付塩こしょう」と比較して、塩分（ナトリウム）を50％カットした。料理の塩味を引き立てる効果があることが知られているローレルを新たに加え、減塩でも満足感のある味わいに仕上げた。使用例は、野菜炒め、チャーハン、卵料理、ハンバーグ、唐揚げ、ポテトサラダなど。

パッケージリフレッシュの「にんにく岩塩」は、香ばしく、旨みが強いにんにくと、まろやかな味わいが特徴のアルペンザルツ産岩塩（ドイツアルプスの天然水で岩塩層を溶かし、汲み上げた塩水を煮沸した後に、不純物を丁寧に取り除き、再結晶化した岩塩）を黄金比でブレンドした。使用例は、野菜炒め、チャーハン、焼肉、唐揚げ、パスタなど。

［小売価格］200円〜370円（税別）

［発売日］3月2日（月）

エスビー食品＝https://www.sbfoods.co.jp