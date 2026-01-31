渡辺美奈代、実業家の夫と“顔出し”オフショット公開 夫婦の「#何気ない日常」披露に反響「いつも楽しそう」「憧れのご夫婦」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏との“顔出し”の動画で夫婦の日常を公開した。
【動画】「いつも楽しそう」「憧れのご夫婦」仲むつまじい夫婦の“日常”オフショットを披露した渡辺美奈代
渡辺は「最近の夫婦の様子！笑顔で過ごす時間 #渡辺美奈代 #夫婦 #何気ない日常 #笑顔 #もやし君」とつづり、動画をアップ。映像では、渡辺が矢島氏と腕を組んだり、顔を見合わせてほほ笑み合ったりしながら散策する様子や、食事を楽しむ様子、スーパーで買い物をする様子など、何気ない日常の幸せな風景が切り取られており、理想的な夫婦の姿が伝わる内容となっている。
この投稿にフォロワーからは「いつも楽しそうなのが素敵です」「私の憧れのご夫婦です」「素敵な夫婦」「いつも笑顔で仲良しで見ててこちらも笑顔になります！」「見ているだけで癒されます」「もやしくん、にやけすぎです 美奈代ちゃんかわいーいー、綺麗〜」などの声が寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚。長男・矢島愛弥（28）、次男・矢島名月（22）はタレント活動をしている。
