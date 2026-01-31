トータルテンボス藤田、17キロ痩せた近影に反響「めっちゃ痩せましたね!!!」「スゴっ!!」「ハンパねぇっす！」 食事制限＆筋トレで10ヶ月間ダイエット
お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功した近影を公開し、反響が寄せられている。
【動画】「めっちゃ痩せましたね!!!」10ヶ月で17キロ減！やせた近影が話題のトータルテンボス藤田
藤田は昨年4月1日、インスタでダイエットを宣言。当時が「近年最重量」とした85.5キロで「目標は-10キロの75キロ」としていた。
以降、たびたび減量に励む様子を公開していた藤田だが、この日は「4月から始めたダイエット！目標の68キロ達成！」と報告し、“68.1”と表示された体重計と、スライド動画でスッキリとした上半身を公開。目標体重をゆうに超えた、“激変”した近影を公開した。
「食事制限と筋トレを続けるてたどり着いた」（原文ママ）と明かすも、「しかし皮が余ってる。どうしたらイイんだ？コレ？笑笑」と悩みもつづった。
変貌を遂げた藤田の姿に、ファンからは「めっちゃ痩せましたね!!!」「ハンパねぇっす！」「身長高いのに68キロって…スゴっ!!」「凄い 尊敬します」「胸筋ありますね」「努力の証すね！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「めっちゃ痩せましたね!!!」10ヶ月で17キロ減！やせた近影が話題のトータルテンボス藤田
藤田は昨年4月1日、インスタでダイエットを宣言。当時が「近年最重量」とした85.5キロで「目標は-10キロの75キロ」としていた。
以降、たびたび減量に励む様子を公開していた藤田だが、この日は「4月から始めたダイエット！目標の68キロ達成！」と報告し、“68.1”と表示された体重計と、スライド動画でスッキリとした上半身を公開。目標体重をゆうに超えた、“激変”した近影を公開した。
「食事制限と筋トレを続けるてたどり着いた」（原文ママ）と明かすも、「しかし皮が余ってる。どうしたらイイんだ？コレ？笑笑」と悩みもつづった。
変貌を遂げた藤田の姿に、ファンからは「めっちゃ痩せましたね!!!」「ハンパねぇっす！」「身長高いのに68キロって…スゴっ!!」「凄い 尊敬します」「胸筋ありますね」「努力の証すね！」など、さまざまな反響が寄せられている。