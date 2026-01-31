【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙飛行士候補に選出された日系人のユリ・クボさん（４０）が３０日、オンラインで読売新聞の単独インタビューに応じた。

幼い頃から日本の文化に触れてきたクボさんは「宇宙滞在時も、日本人が持つ責任感や共同体意識を大切にしたい」と語った。

クボさんは米インディアナ州出身で、日本生まれの父親と米国人の母親の間に生まれた。名門パデュー大大学院で電気・コンピュータ工学の修士号を取得した後、実業家イーロン・マスク氏率いる米宇宙企業スペースＸに１２年間勤務。昨年９月には、８０００人以上が応募した選抜試験を経て飛行士候補１０人の中の１人に選ばれた。クボさんは「冗談抜きで最高の気分だ。子供の頃に月や火星、夜空に輝く星を見つめ、いつか宇宙を探検したいと思ってきた」と胸を躍らせる。

現在はテキサス州のＮＡＳＡジョンソン宇宙センターで、国際宇宙ステーションで使うロボットアームの操作訓練やロシア語の習得に励んでいる。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の飛行士、諏訪理さん（４９）や米田あゆさん（３０）とともに陸上サバイバル訓練に参加したこともあり、「２人はずば抜けて賢く、能力が高いうえ、献身的だ。一緒に仕事ができ、友人であることを光栄に思う」と話した。

日本にも度々訪れ、地下鉄の清潔さや人々の親切さに心を打たれたという。「日本に根付く周囲の人々への配慮や気遣い、限られた資源や空間を最大限活用する考え方を宇宙で実践することが必要だ」と日本への敬意を語った。

好きな日本食は天ざるそばで、趣味のピアノでアニメ映画「となりのトトロ」「紅の豚」のテーマソングを練習中という。クボさんは「宇宙開発に力を注いできた日本と協力し合えば、どんなことでも成し遂げられると確信している。期待に沿えるよう精一杯努力する」と意気込みを述べた。

日系人のＮＡＳＡ宇宙飛行士にはこれまでエリソン・オニヅカ氏、ダニエル・タニ氏がいる。