きょうABCテレビ退社・東留伽アナ、生放送出演で感謝のコメント MC東野幸治からは謝罪「これが原因違いますよね？」
1月末でABCテレビを退社すると報告していた東留伽アナが31日放送のABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 生放送 ※関西ローカル）に出演。同局退社と番組卒業にあたって感謝のメッセージを述べた。
【写真多数】かつては…留学中の刺激的エピソードを笑顔で披露していた東留伽アナ
番組の最後、MCを務めるお笑い芸人・東野幸治から「東アナがきょうをもってなんとABCテレビを退社」と報告すると、東アナは「ありがとうございました」と何度も頭を下げて感謝。同番組の出演もきょうが最後になるという。
視聴者へのメッセージを求められた東アナは「皆さん、今まで本当にABCテレビでたくさん見ていただいてありがとうございました。毎週、刺激的な放送で私も大変勉強になりました」と謝意を表した。
すると、東野からは「勉強っていうか…本当に申し訳ない」と謝罪。続けて「これが（退社の）原因違いますよね？」と探ると、東アナも笑いながら「違います違います」と否定。「もっと続けたかったくらい大好きな番組だったんですけど、また違う場所でお会いできればうれしいです」と笑顔で伝えた。
東アナは2020年入社、全国ネットの『朝だ！生です旅サラダ』をはじめ、『キャスト』『news おかえり』『甲子園への道』、ラジオ『ミュージックジェルム』などに出演。23年9月から休職、フランス留学で絵画を学ぶなど、活躍の場を広げてきた。24年6月に復職した。今年1月26日に自身のインスタグラムで1月末をもってABCテレビを退社することを報告した。
