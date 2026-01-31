フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。

TUBE前田亘輝（60）が生放送中に楽曲をリクエストする一幕があった。

松山は「ウチのマネジャーの携帯にメッセージが入ってまして。TUBEの前田からでして。リクエスト曲『この命の限り』」と前置きした上で「あいつバカじゃないの？ なぁ？」と笑いながら投げかけた。

「お前、番組聴いてるなら、ニッポン放送に来てしゃべってくれればな。こっちも助かったのに。なんでお前、いちいちメールで。しかもマネジャーのところにリクエストするなんてとんでもないやつですよ」と語った上で「頑張ってるか？ コンサート」と投げかけた。

「TUBE前田といえば、夏というイメージがありますけど、ヤツは私がつくった曲もしっかり歌ってくれています」と語り、自身が作詞作曲し、TUBEに楽曲提供した「この命の限り」を放送した。

松山と前田は深い親交があり、松山の冠ラジオ「松山千春 ON THE RADIO」（FM NACK5）内でも、前田の話がよく登場する。

松山のオールナイトニッポンの登場は23年「オールナイトニッポン55時間スペシャル」以来3年ぶり。松山は1977年1月25日にシングル「旅立ち」でデビュー。今年でデビュー50周年を迎えた。