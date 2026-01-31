水泳にバレエにテニス…習い事を通じて子どもたちに得てほしいもの／腐女医の医者道！ アフターコロナ編
コロナ禍を経て、医療の世界やお医者さんの日常はどう変わったのでしょうか。
【漫画】『腐女医の医者道！ アフターコロナ編』を第1回から読む
『腐女医の医者道！ アフターコロナ編』は、オタクで3児の母である現役外科医・さーたりさんによる、お医者さんの世界のぞき見コミックエッセイ『腐女医の医者道！』シリーズの第5弾！
アフターコロナを迎えた医療の世界や、さーたりさん自身の外科医としての変化に加えて、長女・む〜ちゃんのコミケ参加についてや、次女・な〜ちゃんの家と学校でのギャップ、長男・しょ〜くんは小学生になりサッカーを始めるなど、3人の子どもたちの成長も注目です。
1月15日には、シリーズ最新作『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』も発売。ぜひあわせてチェックしてみてください。
※本記事は『腐女医の医者道！ アフターコロナ編』（さーたり/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
