元フジテレビのフリーアナウンサー・中村江里子が３１日、ブログを更新した。

中村は２００１年、フランス人男性と結婚。その後はパリに在住し、一男二女をもうけた。昨年９月からはイタリア・ミラノに移住している。

中村は「来週にはコルティナ ミラノオリンピックが開幕します。昨日は、背中に大きく国名の入ったブルゾンを着ているグループを見かけました。ミラノに来たばかりの９月には大工事中だった場所が、綺麗で歩きやすい歩道になっていたりして・・・」と、来週から冬季五輪が開催されるミラノの街の様子についてつづった。

２年前の２０２４年は、まだ夏季五輪が開催されたパリに住んでいた中村。「私はオリンピックの追っかけか？という感じで、パリに続きオリンピック開催地で応援をします！！！」と、またしても五輪開催地に住んでいることに縁を感じているようだ。

また中村の長男は米ニューヨークの大学に進学することが決まり、入寮のため中村もニューヨークに行っていたことを報告。息子に「ママ、絶対に泣かないでね。飛行機に乗ってからにしてね。僕もママの前では泣かないから・・」と何度も言われ、その約束を守るために必死で涙をこらえたと明かし、「今は・・・１５歳の次女との時間を慈しんで、過ごしています」と記していた。