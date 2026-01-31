お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが３０日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演。名門の関西大学に現役合格した理由を明かした。

ＭＣの笑福亭鶴瓶が「関西大学ってすごいところ。現役で通ってねん。塾も通わんと」と驚きの声を上げると、ゆりやんは「本当は大学に行かずに養成所（ＮＳＣ）行く予定だったんですけど。高校３年生の時に好きな子ができまして」と語り始めた。

意中の相手は１学年下の野球部員。受験をしない生徒は夏休みに学校に行く必要がなくなるため、ゆりやんは「好きな人に会える理由がなくなるんで。大学に行く振りをして野球部の部活が見られるベンチで毎日勉強すれば、野球部が見れると思って」と受験することを決意。

しかし夏休みが終わると野球部員に彼女ができたことが発覚。ゆりやんは「私の夏休み返せ！となって。その子に大学に行ってすごいですねって言ってもらうために勉強したんです」と話した。

また養成所時代にも「好きな人が当時いまして。その好きな人が全然、私を家に入れてくれなかった。悔しかったんで、家に勝手に入るネタを作って優勝しました」とＮＳＣを主席で卒業した。ゆりやんは「好きな人のおかげで今ここにいると思います」と感謝していた。