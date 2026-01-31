コミスマのマンガアプリ「GANMA!」で連載のましろによる漫画「山田くんとLv999の恋をする」。シリーズ累計650万部を突破した人気作で、2023年にはアニメ化もされた。オンラインゲームをきっかけに始まるラブコメディで、"恋愛に興味0"のクールな主人公・山田秋斗と、明るいヒロイン・木之下茜のもどかしくも愛おしいやり取りが人気を博した。

そして、2025年には作間龍斗と山下美月の共演で実写映画化。「よだかの片想い」の安川有果が監督を務め、NOA、月島琉衣、鈴木もぐらなど、個性豊かな俳優陣が原作でも人気のキャラクターたちを好演している。

恋人に振れらたばかりの大学生・茜(山下)は、元恋人に勧められて始めたオンラインゲームで、憂さ晴らしのためにモンスターを狩っていた。そこにログインしてきた同じギルドのプレーヤー・山田(作間)に愚痴るものの、彼はまったく興味のない様子。塩対応をされ、むしろ鬱憤は溜まるばかり。そんな時、目に入ったゲームのオフラインイベント。"元恋人も来るかも"と、目一杯のおしゃれをして会場に足を運んだ茜は、偶然にも山田と遭遇する。実際に会っても相変わらず塩対応の山田なのだが、茜はその裏に隠れた彼のふとした瞬間の優しさに次第に惹かれていく...。

■山田と茜の"温度感"を忠実に再現した作間龍斗と山下美月

クールな山田と明るい茜、原作のイメージを見事に体現した作間龍斗と山下美月 (C)ましろ／COMISMA INC. (C)2025『山田くんとLv999の恋をする』製作委員会

原作・アニメでもお馴染みの"最強ギャップ男子"山田を演じた作間は、"静の演技"が際立つ。感情を表に出さず、言葉も最小限に留めた演技で、山田のイメージを忠実に再現。山田の無愛想具合は一歩間違えれば単なる冷淡さに見えてしまいかねないが、作間の演じる山田はそうならない。視線の置き方や間の取り方、ほんのわずかな表情の変化の中に山田の人間味がしっかりと滲み出ており、山田が"人付き合いが苦手で不器用なだけの優しい青年"であることが伝わってくる。茜の言動に戸惑うことはあっても否定をしたり見捨てたりはせず、静かに受け止める。1つ1つの山田の反応から、彼の誠実さや優しさが垣間見える。

一方、茜を演じる山下の演技は、作間とは対照的なアプローチ。感情の振れ幅を全身で表現する"動の演技"で、茜を元気に好演している。失恋直後に落ち込んで空回る姿、嬉しいことがあった時には目に見えるようにテンションが高くなり、自己嫌悪に陥った時には言葉通りに頭を抱える。どの仕草も漫画から飛び出してきたように茜のイメージを体現しており、実写だとやや大げさに見えるギリギリのラインが保たれているが、それが茜というキャラクターの愛嬌につながっている。嬉しい時も悲しい時も感情を隠せない不器用さがリアルで、親近感がわく。山下の演技は、茜の人間らしさを肯定的に、愛おしさ満点にすくい上げている。

塩対応な山田と、パワフルな茜。一見、"温度差"のある2人なのだが、不思議とテンポがかみ合っており、しかし大事な局面ではすれ違ったりもしてしまい...そんなもどかしさが余計に、見守りたくさせる。原作やアニメの空気感をしっかりと実写に落とし込んだ作間と山下の演技にも注目しながら、2人の恋の行方を見守っていただきたい一作だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

山田くんとLv999の恋をする

放送日時：2026年2月13日(金)21:00〜、2月24日(火)16:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

放送日時：2026年2月17日(火)19:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：作間龍斗 山下美月 NOA 月島琉衣 鈴木もぐら 甲田まひる 茅島みずき 前田旺志郎

