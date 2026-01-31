超特急ハル「同世代のライバルが強すぎる」同学年俳優2人告白
【モデルプレス＝2026/01/31】超特急のリョウガ（船津稜雅）とハル（柏木悠）が30日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ハルが同世代俳優を明かした。
【写真】超特急最年少「強すぎる」同学年の俳優
最年長のカイ（小笠原海）が現在31歳、最年少のハルが2026年3月に21歳と、グループ内に10歳の年齢差がある超特急。この日リスナーから、メンバー間にジェネレーションギャップがあるかと尋ねるメッセージが寄せられた。
リョウガから「何年生まれ？」と問いかけられたハルは「2005年。西暦で言うとね」と回答。「鈴木福くんとか芦田愛菜ちゃんと同じ」と同学年の俳優である鈴木と女優の芦田の名前を挙げ、「同世代のライバルが強すぎる」と明かした。その後、2人は初めて手にした携帯ゲーム機やゲームソフトの話を掘り下げていくうちに世代のギャップを感じたようだったが、リョウガが「普段の会話とかでは正直全然感じないんだよなぁ、こっちからは」と話すと、ハルも「俺も別に感じない」と口にした。
また、ハルが毎年正月に楽しみにしていることを語る場面も。リョウガは、これまで正月に体調不良で寝込むことが多かったものの、2025年はクリスマス頃に「前倒しでその体調不良が来たもんで…いざ、いつもあった予定がないと『何していいんだろう？』」と手持ち無沙汰だったと2026年の正月を振り返った。すると、ハルは「毎年お正月のブログみたいなのあげてたじゃん」とグループの公式ブログにて公開されているリョウガの初詣の様子をつづった投稿に言及。2026年の初詣については未だに投稿されておらず、「俺、結構楽しみに待ってた…毎年お正月の風物詩」とやや残念そうな様子だった。「この30日の放送日までには多分行ってると思う」と言うリョウガに向けて「載せてほしいな」とブログの投稿をお願いしていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
