FANTASTICS八木勇征、金髪ロングヘア姿に反響殺到「似合いすぎ」「可憐で美しい」
【モデルプレス＝2026/01/31】FANTASTICSの八木勇征が1月30日、自身のInstagramを更新。八木が出演する映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）でのビジュアルを公開し、話題となっている。
八木は、実写映画「SAKAMOTO DAYS」に金髪のロングヘアがトレードマークのキャラクター・神々廻（ししば）役として出演することを報告。ビジュアル写真を公開し「読んでいた大好きな原作の神々廻を演じさせていただけると聞いて 高鳴りが止まりませんでした」と、作品への思いを明かしている。
この投稿にファンからは「ビジュ完璧すぎ」「似合いすぎ」「可憐で美しい」「二次元から出てきたみたい」「非現実的なカッコよさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
