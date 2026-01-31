阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼する光の祭典「第31回神戸ルミナリエ」が30日、開幕した。2月8日まで。

第31回神戸ルミナリエ メリケンパーク会場「海を望む宮殿（Palazzo sul Mare）」メリケンパーク南東の緑地通路に延長75.2m、高さ9.2mの光の回廊“ガレリア”、入口には幅47.7m、高さ18.58mの“フロントーネ”を設置〈2026年1月30日 18時45分撮影 神戸市中央区〉

今年のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」。

神戸ルミナリエ組織委員会・久元喜造会長（神戸市長）「変わりゆく神戸、見守ってほしい」

点灯セレモニーで黙とうの後、あいさつした神戸ルミナリエ組織委員会長の久元喜造・神戸市長は、「神戸の街は大きく変わりつつある。天上から見守る人々の思いを大切に、神戸の街を進化させていきます」と述べた。

「しあわせ運べるように」を歌う子どもたち

鐘が鳴らされ、一斉に点灯した

そして、神戸市立桂木小学校と神戸リーヴァ・ナ・ルーチェ、2つの合唱団の子どもたちが、復興への願いが込められた歌「しあわせ運べるように」を合唱し、子どもたちと久元市長、斎藤元彦・兵庫県知事らがステージに登壇、壇上の鐘を鳴らすと、イルミネーションが一斉に点灯した。

神戸ルミナリエは東遊園地や、メリケンパーク、旧外国人居留地で開催され（一部有料）、点灯時間は夕暮れから午後9時30分。

神戸市兵庫区の小学2年の女の子（8）は、「ルミナリエが阪神・淡路大震災の年に始まったことを、最近学校で教わった。避難所の生活など震災当時のことを聞いて、悲しかった。神戸をもっと元気づけるために、ルミナリエを続けてほしい」と話した。

神戸で被災した父から聞いた阪神・淡路大震災、学校でもルミナリエの歴史を知った

◆第31回神戸ルミナリエ

会場 東遊園地・旧外国人居留地・メリケンパーク（いずれも神戸市中央区）

会期 2026年1月30日（金）〜2月8日（日）10日間

点灯時間 夕暮れ（薄暮）〜21:30 ※変更の場合あり



《有料エリア料金》

前売券＝平日500円、土日750円

団体券＝平日400円、土日600円

（対象は16人以上）

当日券＝平日1000円、土日1500円

※前売り券と団体券は日時指定

※団体券の当日販売はなし

※当日券は前売券の売れ行きによっては販売しない

※小学生以下無料（子どもだけの入場は不可）



《問い合わせ》 神戸ルミナリエ運営事務局 電話078-391-6371