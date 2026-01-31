ビュイックの軌跡を振り返る

ビュイックは現在も自動車を生産している北米最古の企業だ。ゼネラルモーターズ（GM）傘下に最初に入ったメーカーでもあり、2023年には創業120周年を迎えた。

【画像】直列8気筒を積んだ1930年代のステーションワゴン【ビュイック・センチュリー・エステートワゴンを詳しく見る】 全13枚

これほど長く存続しているということは、過去120年余りの間、正しい道を歩んできた証だ。本特集では、そんなビュイックの歴史を前中後編にわたって紐解いていきたい。



本特集ではビュイックの歴史と名車を振り返る。

スコットランド生まれの創業者

デイヴィッド・ダンバー・ビュイック氏（1854-1929年）はスコットランド東海岸アーブロース生まれだが、2歳の時に家族と共に米国へ渡った。ヘンリー・フォード氏（1863-1948年）同様、彼も3つの会社を設立し、最後の会社が最も大きな成功を収めた。

ビュイック・モーター・カンパニーは1903年5月19日、フォードより2か月早く設立された。前身となる企業も自動車を生産していたが、本格的に事業に取り組んだのはこの会社だった。



デイヴィッド・ダンバー・ビュイック氏

ビュイック最初の自動車

1904年にビュイックが初めて送り出したのはモデルBで、その後改良を重ねる中で何度か名称が変更された。現存するモデルBは確認されていないが、派生車種であるモデルCは12台以上が現存している。

当時の水準では卓越した性能を発揮したが、その主な理由は、バルブがシリンダー横ではなく上部に配置されていた点にある。これは主任技師ウォルター・マー氏（1865-1941）の功績であり、彼はオーバーヘッドバルブ技術をいち早く採用したのだ。



ビュイック・モデルC（1905年）

ゼネラルモーターズの設立

ビュイック・モーター・カンパニーは急速に深刻な財政難に陥り、このままでは1年も持たないという危機的状況に追い込まれた。しかし、馬車の販売で財を成したウィリアム・デュラント氏（1861-1947年）が救いの手を差し伸べてきた。当初自動車に関心が無かったデュラント氏はビュイックに感銘を受け、同社を買収したのだ。

1908年、彼はゼネラルモーターズ（GM）という持株会社を設立した。デュラント氏は他者より早く、自動車の商業的可能性を見出し、生産効率の向上にはスケールメリットが鍵となることを察知していたのだ。そのGMが最初に買収した企業がビュイックだった。



ウィリアム・デュラント氏

一方、創業者デイヴィッド・ビュイック氏は1906年に10万ドル（現在の価値で約300万ドル＝約4億7000万円）の退職金を得て会社を去ったが、その後の事業は失敗に終わり、経済的困窮の中で1929年3月に死去したと言われている。

4気筒エンジンのデビュー

ビュイック・フォーは、GM買収後に生産された一連のモデルの総称である。搭載されたエンジンは、モデルBのような2気筒ではなく、4気筒だった。各シリンダーは旧型エンジンよりわずかに小さいが、本数が2倍になったため、排気量はほぼ倍増した。

奇妙なことに、ビュイックはこの4気筒エンジンで非効率的なサイドバルブ（フラットヘッド）方式に回帰したが、初期型でも30psと優れた出力を誇った。



ビュイック・モデル10ランナバウト（1909年）

6気筒へマルチシリンダー化

米国が第一次世界大戦に参戦する前に発売された最後のモデルがビュイック・シックスであり、同社初の6気筒エンジン搭載車である。シリンダーは直列に配置され、再びオーバーヘッドバルブ方式に戻った。

シックスは1914年から1925年まで生産されたが、6気筒エンジン自体は1930年まで使用され続けた。排気量は3.1Lから5.4Lまであり、高級モデルのマスター・シックスやエントリーモデルのスタンダード・シックスにも搭載された。



ビュイック・シックス

短命に終わった派生ブランド

1920年代、GMは5ブランド中4ブランド（シボレーを除く）に派生ブランドを創設することでシェア拡大を図った。ビュイックの派生ブランドはマルケットで、この名称は1912年以来の使用だった。異例のサイドバルブ＆フラットヘッドエンジンを搭載したマルケットは単一モデルで6種類のボディスタイルを展開し、当時のビュイックより廉価だった。

マルケットは1930年モデルイヤーのみ存続し、その後生産中止となった。他の2つの派生ブランドもほぼ同時期に消滅したが、オークランドのジュニアブランドとして創設されたポンティアックは特異なことに親ブランドを凌駕し、2010年まで存続した。



マルケット

マクラフリン・ビュイック

オンタリオ州に本拠を置くマクラフリンは、元々は馬車メーカーであったが、20世紀初頭に自動車産業へ参入した。1918年にはシボレーのカナダ部門と合併し、ゼネラルモーターズ・カナダとなった。

同社のモデルは後にマクラフリン・ビュイックとして知られるようになり、この名称は米国が第二次世界大戦に参戦するまで使用された。戦後、マクラフリンの名称は廃止され、モデルは単にビュイックとして販売されるようになった。



マクラフリン・ビュイック

直列8気筒へ発展

1920年代、構造的に優位なV8エンジンを押し退け、北米の高級車におけるほぼ標準的な選択肢となったのは直列8気筒エンジンだ。ビュイックは後発組だったが、1931年モデルイヤーに自社開発のオーバーヘッドバルブ式直列8気筒エンジンを全車種に展開した。

このエンジンは3.6Lから5.2Lまで幅広い排気量が用意され、一部のモデルでは1953年頃まで使用されていた。



直列8気筒エンジン搭載のビュイック・シリーズ60（1934年）

歴史あるセンチュリーの初登場

ビュイックは1936年のモデルイヤー以降、定期的にセンチュリーの名称を使用してきた。その初登場は、モデル60を流線形に進化させた後継車であった。

ボディサイズは最大ではなかったが、直列8気筒エンジンの中で最大排気量（5.2L）かつ最強出力（120ps）のバージョンを搭載している。センチュリーという名称は、最高時速100マイル（160km/h）に達する性能、あるいはそれを示唆する速度計に由来する。



ビュイック・センチュリー

きらびやかな初代リミテッド

ビュイックがリミテッド（倹約ではなく高級感を示す）の名称を使い始めたのは1936年モデルイヤーからである。初代リミテッドはシリーズ90の改良型だった。その大きさと豪華さゆえに、GMの最高級ブランドであるキャデラックの領域に踏み込んでいるようにも見えた。

中期の大幅改良を含め、生産は5年以上続いたが、1942年に世界情勢の変化により生産中止を余儀なくされた。



ビュイック・リミテッド

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）