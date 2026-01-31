ABCテレビは31日、情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）の新アシスタントに、入社1年目の久保光代アナを起用すると発表した。2月7日の放送から登場する。13年目を迎える同番組で新人の抜てきは異例。フレッシュな新戦力が、土曜朝の生放送という大舞台に挑む。

大役に挑む久保アナは「お話をいただいた際は、驚きと“私に務まるのか…”という不安が入り混じった感情でした。歴代のアシスタントは素晴らしい先輩方が務めてこられたので、1年目の私にはあまりに大役なのでは、と思ったのが正直なところです」と率直な心境を吐露。その上で「責任の重さをしっかり受け止め、期待に応えたい。1年目を感じさせない存在感を発揮できれば」と意気込みを語った。大学院で経済学を専攻。現在は恩師から薦められた書籍を読み込み知識を蓄えている最中という。

MCの東野幸治は、新相棒の加入を「1年目であっても本当に心強い。頼らせていただきます」と歓迎。緊張が予想される新人へ「良い意味で無責任に。誰の話も聞かないくらいの気持ちで良い」と東野流の助言を送り、「一番若い人がズバッと言ってくれると番組が一つにまとまる」と期待を寄せた。

久保アナは、31日付で退社しフリーへ転身する東留伽アナの後任となる。東大大学院で学ぶ“二刀流”として話題を呼んだ多才な先輩から、同じく院卒の経歴を持つ有望な新人へバトンが引き継がれる。