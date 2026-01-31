先発、中継ぎとして近鉄、オリックス、ヤクルトで１９年の現役生活を送った近藤一樹さん（４２）。右肘手術を乗り越え、プロ１４年目の２０１５年には１４１１日ぶりとなる復活勝利をつかんだが、その後も安泰ではなかった。開幕から先発ローテーションに入りながら状態が上がらなかった１６年、近藤さんは球団関係者から“最後通告”を突きつけられた。クビを覚悟するほどの瀬戸際に立たされたが、トレード期限直前にヤクルトへの移籍が決まった。

◇ ◇

４年連続して右肘手術を受け、育成契約でのスタートとなった２０１５年。近藤さんは開幕間もない４月２８日に支配下登録され、３度目の先発登板となった７月１２日の楽天戦で結果を残した。

「内容はそんなによくなかったんですけど、でも勝てた。神がかったような感じがしたというか、不思議な日でした。夏場は汗がじゃまして気が散るんですけど、真夏の仙台でめっちゃ暑かったのに、なぜか汗を全然かかなかったんです」

６回を投げ８安打３失点の粘りの投球で、１１年８月３１日以来、１４１１日ぶりの勝利を挙げた。

ただ、復活勝利を手にしたものの、２勝目をつかむことはできなかった。主に先発として１０試合に登板したその年は１勝４敗に終わった。

翌年、近藤さんはまたしても野球人生の危機に直面する。「５月か６月に（先発して）ボコボコにいかれた時に、球団の方に言われたんですよ。“変わらなければ、君はもう今年で終わりだから”って。クビになるんだと思いながら２軍で調整をしましたね」

開幕から先発ローテには入っていた。４月１５日の京セラドームでの西武戦では１１年８月以来の本拠地勝利を手にしたが、以降は打ち込まれることが多くなっていた。５試合目の登板となった６月１１日のＤｅＮＡ戦では１回５失点ＫＯ。“最後通告”を突きつけられたのは、そのころだったという。

７月には報道が先行する形で自身のトレードを知る。だが、ショックはなかったという。

「今年で終わりと言われて自分は一回死んでるんです。だから割り切れたんです。またチャンスが来た、最後のチャンスをもらえたと感謝しました」

トレード期限間際の７月１７日、ヤクルトの八木亮祐投手との交換トレード成立が両球団から発表された。背番号は八木投手の７０を引き継いだ。

「チャンスをいただけたことに感謝し、活躍することで両球団に恩返ししたい」

トレードに際して近藤さんが発したコメントは偽りのない心境だった。３３歳で新天地に旅立った当時を「けんか別れとかじゃなく、行ってきます！みたいな感じでしたね」と前向きな移籍だったと述懐する。

近藤さんを獲得したヤクルトは、０８年に１０勝をマークするなど、その時点で通算３１勝の経験豊富な右腕を、頭数の足りない先発に充てる思惑だったようだが、チーム事情から起用法は想定外の方向になっていった。

「当時のヤクルトは先発ピッチャーが早くノックアウトされるケースが結構あって、ロング（リリーフ）要員がバンバンいってたんです。僕は移籍した年と翌年に２軍で先発調整してた時があるんですけど、１軍のロング要員がいなくなると、２軍の先発投手が補充されてたんです。“もうロングがいないから行ってくれ”となったんです」

これまで主に先発の役割を担ってきた近藤さんは、新天地で中継ぎという役割を与えられ、貴重な戦力として能力を発揮していくことになる。

（デイリースポーツ・若林みどり）

近藤一樹（こんどう・かずき）１９８３年７月８日生まれ。神奈川県出身。日大三高３年時の夏の甲子園で優勝。２００１年度のドラフト７位で近鉄入団。分配ドラフトで０５年からオリックスでプレーし、育成契約を経て、１６年途中にトレードでヤクルト移籍。１８年に最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得。２０年オフの退団後、四国ＩＬ香川でコーチ兼投手として２年間プレーして引退。ＮＰＢ１９年間で３４７試合に登板、４３勝５７敗４セーブ、８３ＨＰ、防御率４・５０。現在は野球解説者、立正大立正高野球部など複数校で指導者としても活動中。