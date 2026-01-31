事業の成長戦略や円滑な事業承継の手段として、M&A（企業の合併・買収）の重要性は年々高まっています。M&Aにはさまざまな手法があり、企業の状況や目的に応じて最適なスキームを選択することが求められます。本稿では、M&Aの代表的な手法から、実務上の具体的な流れ、企業価値の評価方法、さらには専門機関の手数料体系まで、実務目線でわかりやすく整理します。

目的や会社の状況によって異なる…「M&A」の3つの方法

M&Aの手法は、大きく「株式譲渡」「事業譲渡」「組織再編」の3つに分類されます。

1．株式譲渡

株式譲渡とは、現経営者や既存株主が保有する株式を譲受側に譲渡し、経営権を移転する方法です。会社そのものは存続するため、事業の継続性を確保しやすく、従業員や取引先への影響を比較的抑えられる点が特徴です。

一方で、簿外債務や偶発債務といった見えにくいリスクも含めて承継される可能性がある点には注意が必要です。また、少数株主が存在する場合には事前の同意が必要なため、調整に時間を要するケースも少なくありません。

2．事業譲渡

事業譲渡は、会社の事業の全部または一部を切り出して譲渡する方法です。事業譲渡を行うにあたっては、個別資産や負債の移転に加え、従業員の雇用契約や知的財産権の承継など、細かな手続きが必要です。

その反面、不要な負債やリスクを切り離し、必要な事業のみを承継できるという大きなメリットがあります。不採算部門の整理や、事業の選択と集中を目的とした再編の場面で多く活用されています。

3．組織再編（合併・会社分割・株式交換など）

合併や会社分割、株式交換などの組織再編スキームも、M&Aにおける重要な選択肢のひとつです。税務上の優遇措置を活用できる場合も多く、グループ再編や事業統合の局面で利用されています。

ただし、「譲渡側」の株主が引き続き残る構造となるケースが多いため、株式の現金化や資本関係の整理が後の課題となることも少なくありません。

マッチングからクロージングまで…M&Aの「5つ」のプロセス

M&Aは単なる売買契約ではなく、長期間にわたる複雑なプロセスで進行します。一般的な流れは次のとおりです。

1．意思決定と事前準備

さらなる事業の成長や後継者の不在、資本政策の見直しなど背景はさまざまですが、まずは「譲渡側（売り手）」が、M&Aの実施を検討します。

そして経営者は、M&A支援機関やファイナンシャル・アドバイザー、プライベートバンカーなどの専門家と連携しながら自社の財務状況や事業内容を整理し、戦略を練ります。

2．マッチングと意向表明

次に、候補となる「譲受側（買い手）」企業をリストアップし、秘密保持契約を締結したうえで情報開示を行います。関心を示した企業からは「意向表明書」が提出され、譲渡価額や買収方法、スケジュール、買収後の経営方針などが提示されます。

3．基本合意とデュー・ディリジェンス（DD）

条件面で大枠の合意が得られた場合、「基本合意書」を締結し、買い手から売り手に対しデュー・ディリジェンス（DD）が実施されます。DDとは買収前の詳細調査のことで、財務・法務・事業といった主要分野を中心に、企業の実態や潜在的なリスク、問題点を洗い出します。

4．最終契約とクロージング

DDの結果を踏まえて最終条件を交渉し、譲渡契約を締結します。その後、譲渡代金の決済や資産移転などの手続きが行われ、クロージングとなります。

5．ポスト・マージャー・インテグレーション（PMI）

M&A成立後は、両社の事業や組織を統合する「PMI」を進めます。PMIとは、 M&A後に「2つの会社をどう1つにまとめるか」を実行するプロセスのことで、組織文化や人事制度の調整、業務プロセスの統合などを適切に進めなければ、M&Aで期待される相乗効果を十分に発揮することはできません。

「企業価値評価」の代表的な「3つ」のアプローチ

M&Aの交渉において一番重要なのが、「この会社にはどれだけの価値があるのか」という「企業価値」の評価です。この価値を評価する代表的な方法としては、次の3つが挙げられます。

1．インカム・アプローチ（DCF法）

将来のフリーキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて算定する方法です。なかでも代表的な計算方法が「DCF法」と呼ばれるもので、将来のキャッシュフローを現在の価値に引き直して評価します。

理論的にもっとも合理的とされていますが、将来予測や割引率の設定に主観が入りやすく、評価額に幅が生じやすい点が特徴です。

2．マーケット・アプローチ（マルチプル法）

類似する上場企業のPER、PBR、EBITDA倍率などを基準に企業価値を算定する方法です。比較的シンプルで直感的に理解しやすく、金融機関や仲介会社が好んで用いる手法です。

3．コスト・アプローチ（純資産法・時価純資産法）

貸借対照表の純資産を基準に評価する方法で、「時価純資産法」では資産・負債を時価に引き直して算定します。清算価値の把握や、企業価値の下限を見極める際に活用されます。

中小企業M&Aで多用される「年買法」という方法も

上記のような理論的アプローチとは別に、中小企業の実務でよく使われる簡便な評価方法として「年買法」があります。これは、純資産に営業利益の3〜5年分を「のれん」として加算する方法で、計算が容易な一方、理論的な精緻さには限界があります。

仲介会社に支払う「成功報酬」の算定基準は…

M&Aでは、相手探しや交渉をスムーズに進めるために、仲介会社やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）といった専門機関が関与することが一般的です。こうした専門機関には成功報酬が発生するため、その計算方法も理解しておく必要があります。

M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザーの成功報酬算定には、「レーマン方式」が広く採用されています。取引金額に応じて段階的な料率を適用する方式で、報酬基準を「株式価値」とするか「企業価値」とするかによって手数料が大きく変わります。

特に有利子負債が多い企業では、企業価値基準だと手数料が高額になりやすいため、契約前の確認が不可欠です。

M&Aは「経営戦略」そのもの

M&Aは単なる企業売却の手段ではなく、企業の将来を左右する重要な経営戦略です。適切なスキームの選択、精度の高い企業価値評価、入念なデュー・ディリジェンス、そしてPMIまで一貫して設計しなければ、真の成功にはつながりません。

専門家の知見を最大限に活用し、戦略的にM&Aを進めることが、事業の持続的な成長と円滑な承継を実現する最大のポイントとなります。

岸田 康雄

公認会計士／税理士／行政書士／宅地建物取引士／中小企業診断士／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国際公認投資アナリスト（日本証券アナリスト協会認定）